Rosario: asesinaron a un joven de 18 años, quinto crimen en la primera semana del año

Otro crimen en Rosario. El quinto en la primera semana del año. Este jueves por la noche, Iván de San Segundo de 18 años, recibió una herida mortal de arma blanca en el corazón cuando venía como acompañante en una moto frente al Alto, un conocido shopping ubicado en Junín al 500 de esa ciudad. “Creemos que una moto lo seguía para robarles y a él lo hirieron de muerte”, dijo su hermana Julieta a PERFIL. Luego el joven fue trasladado por un taxista al Hospital Centenario, pero llegó ya sin vida.

Durante todo el día se pidió por las redes y los medios dar con el taxista, que resultó un trabajador de la misma empresa de radiotaxis que el papá de Iván. “Me quitaron la vida. Justamente en mi taxi tengo la foto de Joaquín (Pérez, el arquitecto asesinado hace tres meses) Más vale que aparezcan las cámaras porque si no corto la calle. Javkin es el peor intendente que tuvimos. Rosario sangra. Es un inepto”, disparó, desolado ante los medios, el padre de Iván conmocionado por el dolor.

La inseguridad en Rosario no cesa. La llegada de más fuerzas federales no impactó en la baja de índices de violencia. “Iván era un pibe resano, lleno de amigos, el 28 de enero cumpliría 19 años. Había presentado los papeles para entrar a trabajar en Claro, en la parte técnica. Estaba muy muy contento. Le arrebataron las ilusiones”, agregó su hermana Julieta, es docente como su otra hermana, Morena.

Aún no se pudo reconstruir el hecho. Iván había pasado el día en el balneario La Florida y la familia no conoce quien era el chico que conducía la moto. “Queremos ver las cámaras de la zona. Le dieron un puntazo en el corazón en circunstancias que no son claras”, dijeron los familiares quienes piden a testigos que puedan aportar información.

Uno de los que vio caer a Iván es Juan, que habló con periodistas de Canal 3 de Rosario: “Había cruzado a la estación de servicio que está enfrente a comprar cigarrillos. Cuando volvía al centro comercial vi caer el cuerpo de Iván, como acompañante de una moto. Enseguida le hice trabajos de RCP, mientras que otros hacían señas desesperadas a un taxi. Hoy le pedí disculpas a su hermana porque hice lo que pude, perdió mucha sangre. Con una chica que me ayudó hacer RCP lo subimos a un taxi, pero no pudimos salvarlo”.

Julieta, como docente, preocupada con los hechos violentos en Rosario, dijo que “los pibes necesitan trabajo, necesitan estar ocupados, salir de la calle. Pero también en este país tienen que cambiar las leyes. No puede ser que un pibe que robó o tuvo un intento de homicidio salga a los dos minutos. Tienen que terminar con la droga. Todos sabemos dónde la venden en esta ciudad. ¿Me vas a decir que los políticos y la policía no saben? Sabes qué pasa: están todos entongados. Hay que darles trabajo a los pibes, educación sobre todas las cosas".

"La droga es un flagelo interminable", agregó la mujer, indicando que "no quiero que dentro de dos días dejemos de hablar de mi hermano Iván y otro caso de inseguridad lo tape. Nos están arrebatando a nuestros pibes, a los que están en situaciones totalmente vulnerables. Pido Justicia, quiero que las leyes se cambien. Quiero que saquen la droga de la ciudad. Tienen que haber gente que realmente quiera trabajar por el país.”

La investigación está a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo, quien ordenó tareas de investigación al Gabinete Criminalístico. Desde el Ministerio Público de la Acusación investigan como posible lugar donde comenzó el hecho fatal la zona de Francia y Urquiza, justamente donde se encuentra el Hospital Centenario, donde llevaron posteriormente a Iván. Rosario sumó así su quinta víctima de un crimen en esta primera semana del 2022.

* Desde Rosario