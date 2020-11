Rosario: se presentaron más de 400 personas para cubrir 6 puestos de trabajo

En Rosario, una distribuidora publicó una búsqueda laboral para cubrir seis puestos de trabajo, pero el primer día se presentaron más de 400 interesados en los trabajos, algo que sorprendió a los dueños del comercio.

El local, ubicado en Provincias Unidas al 1200 en la ciudad de Rosario, abrió la búsqueda para contratar a cuatro personas que hagan reposición de productos y dos que trabajen en la caja, y comenzaron a entrevistar a quienes llegaron al lugar a dejar su currículum. Pasado el mediodía de este martes 10 de noviembre, ya habían entrevistado a 200 personas, pero la fila de quienes aún esperaban se extendía a lo largo de dos cuadras.

Uno de los dueños contó en diálogo con el programa 12 a 14, que se emite por El tres, que los sorprendió la cantidad de gente que se acercó para postularse a las seis vacantes. “Pusimos un aviso y se nos llenó de gente”, aseguró. El aviso, dijo, salió en el diario y en redes sociales, pero nunca imaginaron este nivel de concurrencia.

El drama del desempleo: más de tres cuadras de cola para conseguir un puesto de trabajo

“Yo pienso quedarme hasta atender a la última persona, no voy a salir a cortar en ningún momento, por una cuestión de respeto al que está hace muchísimo tiempo esperando una oportunidad”, aclaró el empresario.

En la puerta del lugar, con tapabocas y tratando de mantener la distancia, esperaban en un día de calor los postulantes para presentarse e intentar acceder al trabajo. Desde la distribuidora les dieron algo para tomar y comer, debido a la espera y las demoras por la cantidad de gente. “Hay que tener mucho respeto por la persona que está esperando, no podemos hacerlo entrar a la sucursal porque estamos tratando de mantener el distanciamiento social”, explicó.

Según contó se presentaron desde profesionales hasta jóvenes estudiantes que buscaban su primera experiencia de trabajo, también contadores, analistas de sistemas, y trabajadores de otros locales o rubros que tuvieron que cerrar por la pandemia. “Se ve mucho nerviosismo, hay gente que se te sienta en la entrevista y se te larga a llorar, te cuenta su historia, tratamos en breve de atender a todo el mundo”, dijo el hombre, quien aseguró que entrevistará a todos.

“La realidad del país no la ignoro, vengo de abajo, tengo mucho más tiempo de experiencia como empleado. Hace unos años me independicé, soy un agradecido de cómo me fue, pero entiendo lo que siente cada persona que viene a una entrevista porque estuve del otro lado”, sostuvo.

AG/MC