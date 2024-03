Felipe Pettinato habría sufrido una nueva recaída en su cuadro de adicciones y está internado. Sobre esto, se conocieron las palabras del dueño de la Fundación Eira, la clínica donde estuvo el hijo de Roberto Pettinato el año pasado haciendo un tratamiento.

Durante el programa Metro Live, Juan Etchegoyen aprovechó para leer en vivo las declaraciones de Luis Marchioni luego de enterarse de la nueva hospitalización del hijo de Roberto Pettinato. Además, corroboró que no está ingresado en la Fundación Eira.

“Quiero ser prudente con el tema Felipe Pettinato y sumar información a lo que ha pasado en este último año en la vida del hijo del conductor. Yo hablé con Luis Marchioni, el director de la clínica de la fundación Eira y hay algunas cosas que me cuenta que hasta ahora yo las desconocía. Le escribí para chequear si Felipe se encontraba nuevamente en su clínica y me dijo que no, incluso me dijo que se enteraba por mi de esta nueva internación”, empezó diciendo el conductor de “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

Luego, el comunicador leyó al aire parte de su conversación con Marchioni. “No sabía nada de la internación de Felipe, él abandonó mi fundación hace más de 1 año, hizo un gran tratamiento con nosotros y después abandonó. Te puedo confirmar que acá en Eira no se encuentra internado en estos momentos, me entero por vos de esto”, empezó diciendo el dueño de Eira.

“En realidad Felipe quería hacer el tratamiento a modo de él. Se le puso los puntos en dos o tres oportunidades y no aceptó las condiciones. Honestamente no sé nada de Felipe realmente, hablo cada tanto con Tamara (la hermana de Felipe) porque quedó una hermosa relación y ella está muy agradecida con nosotros”, manifestó Marchioni que luego le comentó al presentador una propuesta que le hará a la familia Pettinato.

“Le voy a escribir a Tamara ofreciéndole que Felipe regrese porque Felipe estuvo bien, fue muy querido acá y su vida había empezado a funcionarle bastante bien. Una pena que nuevamente esté mal e internado”, dijo al respecto Marchioni, responsable de la institución que se encarga de tratar a personas con problemas de adicción y depresión.

Hasta el momento no se sabe donde se encuentra Felipe y la familia del mediático fue clara. “No vamos a dar detalles de donde está y dónde se encuentra pero si confirmar la información”, fue lo que dijo Tamara después de la información que dio Juan Etchegoyen en su ciclo digital.

