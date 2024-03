La música no para y te pone a bailar con los próximos conciertos porteños

La cartelera musical argentina no se detiene y se sigue anunciando la llegada de solistas y bandas que traen sus canciones para disfrute del público local. De una mendocina radicada en el exterior al esperado regreso de Village People y Kool & The Gang, siempre hay mucho para elegir

Mix Arjona

La mendocina presentará su disco Vaiu, Dios de los vientos, el sábado 23 de marzo en Rincón Familiar Andaluz (Carlos Calvo 3745, CABA) Luego de haber sido postulada para siete categorías en los Premios Gardel, la flautista y saxofonista Mix Arjona lanzó su primer disco instrumental de flamenco. Su largo recorrido en la música y el flamenco resultó en un compilado de seis composiciones propias, que propone un recorrido sensorial, sobre los cimientos y códigos fundamentales del Lenguaje Flamenco, permitiéndose jugar libremente con otros estilos musicales, sus timbres, texturas y colores, los cuales conforman un paisaje nuevo y único. Como anticipo del material, Mix lanzó en septiembre el single "Levante", con la participación de Jorge Pardo. Aquí el video:



"Luego de transitar el flamenco durante una década, no solo haciendo música o tomando clases con grandes maestros, sino también trabajando en un tablao en España todos los días, me sirvió de experiencia y siempre tuve en mi cabeza la idea de hacer un disco con canciones propias. Cuando volví a Mendoza comencé a hacer colaboraciones con otros géneros y ahí finalmente me animé a darle forma al proyecto", cuenta la artista sobre el inicio del disco. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Kool & The Gang + Vilalge People

La fiesta está asegurada porque los tendremos por primera vez juntos en la Argentina con su Disco Party el jueves 9 de mayo en el Estadio Luna Park (Av. Madero 450, CABA). Kool & The Gang y Village People, dos clásicos de la música, se presentarán juntos para deleite del público local. Las bandas insignia de las canciones más inolvidables llegan juntos al país para deleitarnos con sus clásicos, ambas en formato full band, cada una con un show completo, finalizando la noche con el Dj Set de Alejandro Pont Lezica.

Kool & The Gang es una de las leyendas del R&B y Soul a nivel mundial gracias a canciones icónicas como Celebration, Cherish, Jungle Boogie, Summer Madness y Open Sesame. Con más de 50 años de trayectoria, los ritmos de batería, el bajo, la guitarra y las características de la trompeta entrelazan las pistas de numerosos artistas, incluidos los Beastie Boys, Jay-Z, Madonna, Janet Jackson, Cypress Hill y P. Diddy. Su música también aparece en las bandas sonoras de Rocky, Saturday Night Fever, Pulp Fiction, Wreck-It Ralph y muchos más. En octubre de 2015, Kool & the Gang tuvo el honor de ocupar su lugar como íconos musicales con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Con la explosión del hip-hop en los 90, el increíble catálogo de ritmos de Kool & the Gang los convirtió en los favoritos de los DJs.

Robert Kool Bell de Kool & The Gang.



Village Peoople, formada originalmente por un cantante y cinco bailarines, fue creada por el cantante Victor Willis, Jacques Morali y Henri Belolo. El nombre del grupo hace referencia a una conocida zona del entorno LGTBI norteamericano llamada Greenwich Village. En 1979, la era disco terminó con la salida del cantante Victor Willis quien, luego de la disolución de la agrupación, regresó al grupo en 1982 para grabar el álbum "Fox on the Box". Luego de otro período sin Víctor, regresó como cantante principal en 2017, para el 40 aniversario del grupo. El policía icónico y autor de los mayores éxitos, incluidos YMCA, Macho Man, Go West e In the Navy, sigue estando desde entonces al mando de Village People con músicos en vivo, respaldando al grupo como se planeó originalmente.En 2020 YMCA fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso. Al año siguiente, la canción fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Hoy en día siguen actuando ante audiencias agotadas en todo el mundo y los tendremos pronto frente a nosotros. Encontrá acá más info sobre las entradas.