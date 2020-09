Se podrá recorrer España en trenes de alta velocidad, pagando la mitad

La empresa estatal que tiene el monopolio de los trenes de alta velocidad en Francia, Société Nationale des Chemins de Fer Français» (SNCF), cerró un acuerdo con España y el 15 de marzo del 2021 ya comenzará a operar en el país ibérico. Lo hará a través de su servicio Ouigo, una compañía que brinda viajes a menor costo que los habituales. Las actividades se iniciarán uniendo Madrid-Zaragoza-Tarragona-Barcelona, con cinco frecuencias diarias.

Sin embargo, el empalme entre la capital y Cataluña no será la única oferta ferroviaria francesa, ya que también ganaron la concesión de las rutas Madrid-Valencia (este) y Madrid-Andalucía (sur), todas con cinco salidas por día.

La empresa gala, que tiene 270 mil empleados, cerró en abril el acuerdo con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Españolas (Adif), pero las operaciones se demoraron debido a la pandemia: "Pese a las pérdidas que tuvimos y seguimos teniendo -por el coronavirus se cancelaron viajes-, es importante para la SNCF mantener el proyecto. Tenía mucho sentido proponer un producto de bajo costo en España que no existía hasta ahora", explicó a la agencia AFP el director general de viajes de SNCF, Alain Krakovitch.



A través de Ouigo España, SNCF será el primer operador ferroviario alternativo de Renfe que puede explotar líneas de alta velocidad en el suelo español.



SNCF circula por 32 mil kilómetros de líneas férreas convencionales y además, cubre 1850 kilómetros de trazado de alta velocidad. Por su volumen de operaciones (unos mil millones de pasajeros por año) se considera la segunda empresa ferroviaria de la Unión Europea, luego de la alemana Deutsche Bahn.

Lo más interesante para nosotros es que los billetes que ofrezca Ouigo costarán la mitad de los que ofrece Renfe a través de su circuito de alta velocidad. Renfe es la operadora nacional y ciertamente está bien posicionada en el mercado europeo. Su red de alta velocidad (AVE) es la mayor de Europa, la segunda a nivel mundial y sólo es superada por China.

Un pasaje ida-vuelta Madrid-Barcelona en AVE cuesta 122 euros; con Ouigo, la mitad. "Mi enemigo no es Renfe, es el coche o el avión", comentó Hélène Valenzuela, directora de Ouigo España, en una entrevista concedida a Europa Press. Y sostuvo que se proponen ofrecer la alternativa más económica en todos los tramos que ofrezcan, mejorando incluso los precios de Avlo, la low cost española de AVE. “Algunas de nuestras tarifas costarán 10 euros, por ejemplo a Valencia”. Prometió además que los pasajeros no se amontonarán “como en el gallinero de los aviones low cost”. Por otra parte, la velocidad deberá reflejarse no sólo en el tiempo del trayecto sino también en la compra de un pasaje, ya que tanto en la web o con una app, “no debe tardarse más de 3 minutos en comprar los tickets”.

Para desembarcar con su negocio en España, Ouigo preve una inversión de de 600 millones de euros, gasto que incluye la compra de 14 trenes de dos pisos, con bar, y la creación de 1.300 empleos, que hace unas horas ya se hizo efectivo, con una convocatoria a entrevistas laborales.