Mientras crecen las protestas por los pasajes aéreos, los millennials aprovechan los vuelos baratos

Debido a los crecientes casos de coronavirus en el mundo, la cancelación de vuelos comenzó aumentar al igual que las quejas de los usuarios que encuentran dificultades para reprogramar sus viajes, como medida de prevención. En contraposición, una nueva tendencia comenzó a surgir entre los jóvenes: aprovechar los vuelos y alojamientos económicos para hacer turismo.

En Argentina, con el anuncio del Gobierno de la cuarentena obligatoria para los que viajen al exterior, los pasajes protestan por las trabas y limitaciones que mantienen las aerolíneas y los portales de venta de boletos para permitir modificar sus vuelos en función de la emergencia internacional por el coronavirus.

Según registró Noticias Argentinas, a contramano del pedido de las autoridades para que modifiquen sus planes quienes tenían previsto viajar a países con fuerte presencia del coronavirus, tanto las aerolíneas como los portales ofrecen muy pocas posibilidades de recambio e insisten en cobrar fuertes recargos.

"Tengo pasajes para el miércoles que viene a Miami por Aerolíneas Argentinas, con regreso para fin de mes. Lo quiero cambiar para la segunda mitad del año y no me lo permiten. Solo me dan como opción sin costo que el viaje lo concrete otro día, pero dentro de este mismo mes, si no, tengo que pagar extra", comentó indignada una pasajera en las redes.

Los eventos y espectáculos que se suspenderían por el Coronavirus

En un comunicado, la empresa Latam anunció una reducción de aproximadamente un 30% de sus vuelos internacionales "ante la menor demanda y las restricciones de viaje impuestas por gobiernos tras el avance del coronavirus, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ahora, esta medida aplicará principalmente para vuelos desde Sudamérica a Europa y EEUU entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 2020".

En paralelo, según reportó la agencia ANSA en la ciudad de Nueva York, comenzó una nueva tendencia en la generación millennials en búsqueda de vuelos y estadías económica. Como ejemplo, mencionan el caso de Ashley Henkel, joven de 20 años que ya reservó tres vuelos económicos para recorrer América del Norte.

Se trata de una estudiante universitaria que vive en el Valle Central de California, y con muchas ansias por viajar, tiene previsto que en el verano estará recorriendo Vancouver (Canadá), Nueva York y Portland, Oregon. La joven relató que "mira al virus a la cara y le dice que hace lo que sea por viajar".

DR /FeL