Efecto del coronavirus en las bolsas del mundo y en Argentina

Termina una semana negra para las bolsas del mundo con caídas cercanas al 20% para acciones de compañías sólidas, entre ellas Apple, y lo peor es que ha sucedido en tiempo récord. Algunos analistas locales creen que el mercado necesitaba la corrección, pero anticipan que puede haber cambio de tendencia si se mantiene. Mientras tanto, la Argentina está inmersa en su propio juego. Los bonos soberanos no habrían caído tanto en comparación, pero esto sólo sería el efecto de haber caído ya estrepitosamente los últimos dos años. Del otro lado, los analistas, buscan refugios seguros donde colocar las inversiones, y los Bonos del Tesoro Norteamericano parecen ser los elegidos.

El economista Christian Buteler lee en esta coyuntura que lo que acusa el mercado es una caída muy fuerte, pero que también puede ser sólo una corrección. “A nivel mundial, en especial en el mercado americano, esta baja lo agarra en el punto más alto, motivo por el cual -si bien bajas tan fuertes siempre generan preocupación-, para un mercado que viene alcista desde 2008 es de esperar que en cualquier momento pueda llegar a tener una corrección importante. Hubieron varios momentos de corrección que fallaron como el momento del Brexit, pero tal vez el Coronavirus pueda ser el driver que de esa corrección que siempre suelen tener los mercados”, dijo.

Por su parte, Gustavo Neffa, director de Research and Traders, coincide en que se está entrando en una etapa de corrección de 10% a un terreno que se puede acercar a un cambio de tendencia, aunque para serlo, la bolsa norteamericana debiera caer al 20%. “Extrañamente algunas compañías de las más sólidas como Apple están cruzando el territorio de mercado bajista, es decir del máximo al mínimo han tocado una caída del 20% y en velocidad récord. Esto es bastante extraño. Hay que remontarse a 2008 para ver una caída así en este lapso”.

Respecto de cuáles son las cuestiones que motorizan esta baja, Neffa indica que “hay fundamentos de mercado para salir a vender renta variable pero también es la excusa perfecta porque en los mercados se venía acumulando deuda. Y me estoy refiriendo a las valuaciones muy por encima de los promedios de los últimos 5 y 10 años, medidas por las relaciones precio-ganancias (medida de evaluación de las compañías) que hoy están reflejando algo más lógico pero que venían con una carga muy negativa detrás”, explica.

Ahora bien, si la caída no cruza el 20% para los analistas puede encuadrarse dentro de una corrección hasta lógica midiéndola según las valuaciones que tenía el mercado. Sin embargo Neffa da un paso más y explica que la cuestión de fondo es el freno al crecimiento de China, y si hay pandemia, a otros países. “Se está hablando de una tasa de crecimiento de China que a duras penas llegaría a 5% este año (se estimaba 6,1% a fines de 2019). Si el Coronavirus se desparrama en EE.UU, que es la segunda locomotora mundial, podría impactar mucho más en la tasa de crecimiento. Además, se suman los presagios de un pico en el contagio del virus que se anticipaba en febrero y probablemente suceda en abril. Vemos que el mercado lo que está descontando es que probablemente esto continúa”, dijo el Director de Research and Traders.

Por otra parte, cuando caen las bolsas, vale preguntarse cuál es el destino más buscado por los inversores. Tanto Buteler como Neffa coinciden en que el refugio básico son el oro y los "tresauries", es decir los bonos de las tesorerías de los países de mayor respeto (países Triple A) y uno de ellos es EE.UU. Según analiza Neffa "Se está viendo un flujo de dinero en Estados Unidos que está yendo hacia ahí. Son básicamente inversores asustados que ajustan también los precios. Había operado bien el oro, pero ayer y hoy tuvo una reversión importante y ya ni siquiera el oro es refugio. Estamos hablando de refugios tradicionales que no están funcionando en esta coyuntura", analizó. "No funcionan los activos tradicionales. Hay un miedo extremo hasta (el punto de) que la inversión en minerales preciosos está siendo cuestionada. Luego de subir mucho hasta los inversores le dieron la espalda al oro", explicó Neffa.

“Los inversores hoy incluso le están dando la espalda al oro. Las empresas de oro están entre 7 y 10% abajo”, Gustavo Neffa.

En este contexto muchos se preguntan qué pasa con nuestro país ya que esta caída del mercado ocurre después de dos años de caída muy fuerte en términos de dólar de la bolsa. “Se cayó un 50% en 2018 y otro 50% en 2019”, analiza Buteler. “Realmente nos agarra muy mal parados y en la parte final del cierre de la reestructuración de la deuda”.

Un cable de Bloomberg señala hoy que “la inestabilidad del coronavirus está azotando los activos de riesgo en todo el mundo, pero la mayor parte de la deuda emergente en moneda local se mantiene adecuadamente hasta ahora. Los bonos de Argentina e India se encuentran entre los mayores ganadores este mes”. Sin embargo, el análisis de Buteler no es optimista: “La baja de Argentina no empezó con esta crisis sino hace 2 años. Ya hay muchos fondos que habían salido de Argentina y por eso la baja ahora es menor de lo que hemos visto con otros bonos”, comentó.

Por su parte para Gustavo Neffa, Argentina juega su propio juego. “Ya tuvo su caída. En Agosto pasado se dio la caída más grande de la historia de la bolsa Argentina y la segunda del mundo. Los precios ya están en niveles muy deprimidos y los bonos también", aseguró.

"El Merval debajo de los 400 dólares medido en contado con liqui me da que pensar que lo peor ya pasó y a esto se suma la caída de estos días por la baja de las bolsas de afuera, pero los activos argentinos ya habían sufrido la caída. Desde marzo de 2018 con pico de Merval estuvo en evaluación extremadamente alta por la compra genuina y por el tipo de cambio. Hubo un efecto de apreciación cambiaria que se fue diluyendo a partir de abril. Y un Merval que valía u$s 1800 (que no era real) a menos de 400”, concluyó.