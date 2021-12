Se suicidó la joven que denunció una violación múltiple en Florencio Varela y esperaba el juicio desde 2016

Paula Martínez, una mujer de 23 años que hace cinco había denunciado una violación en grupo, fue encontrada sin vida en su casa de Florencio Varela el pasado domingo. La joven esperaba para marzo del 2022 el inicio del juicio oral contra los 10 acusados, uno de los cuales permanece prófugo..

Según detalló El Radar del Sur, Paula fue hallada por su tío Walter. La joven ya había tenido intentos de suicidio previos, e incluso llegó a recibir tratamiento psiquiátrico en un hospital.

Qué ocurrió en 2016 con Paula Martínez

El 10 de diciembre de 2016, Paula asistió a una fiesta de cumpleaños de una vecina suya que había sido una amiga de la infancia. Según trascendió mediante su denuncia, le invitaron una bebida que contenía alguna droga, que según ella contó era probable que se tratase de burundanga. Luego de eso, se sintió mareada y perdió el control sobre su cuerpo y la conexión con el mundo real:

En 2017, en una entrevista con Ricardo Canaletti en TN, Martínez contó: "Tomé algo como en cualquier fiesta, y a partir de ahí perdí el conocimiento. Estaba ahí pero me sentía rara, mi cabeza estallaba. Había tomado 4 ó 5 tragos de una bebida que me había dado uno de los abusadores. Solo recuerdo que me saca un chico que es del barrio, a quien no conocía. Y ahí recuerdo a un vecino que vive a menos de 100 metros, que me vio nacer y crecer.

Después de eso, fue subida a una camioneta en la esquina de la cuadra, en la calle Guardia Nacional al 1500 de Florencio Varela. Desde allí fue trasladada a una casa donde sufrió la violación múltiple: "Ahí me llevan hasta una casa, yo reconozco a 5 personas, sé que hubo más pero los que están reconocidos son 5, todos se negaron a declarar. Me filmaron mientras me abusaron, no tengo manera de tenerlo pero mi abogado ya lo pidió a fiscalía".

Paula Martínez en 2017, en una entrevista con Ricardo Canaletti.

El calvario de las amenazas a metros de su casa

Paula vivió 5 años con sus violadores a metros de su vivienda sin tener ningún tipo de protección. "Hasta el día de hoy sigo amenazada de muerte por ellos y sus familiares. Me dieron una restricción de 50 metros, porque viven a menos de 100 metros. Y ellos violan todo el tiempo estas restricciones, pasan, se me ríen en la cara, me amenazan con señas y miradas, vinieron hasta la puerta de mi casa a amenazarme. Vinieron 15 mujeres a la puerta de mi casa a decirme que si yo salía me mataban. A mi abuelo también lo amenazaron. A mi tío Walter también, hasta le pegaron. Es una mafia", contó la joven en 2017.

Años después, en marzo de 2020, Paula realizaba un móvil en Cortá por Lozano junto a Verónica Lozano cuando fue hostigada en vivo por sus vecinos, y contó: "Este es mi miedo. Esto es lo que vivo siempre. Es totalmente inhumano vivir así. La Justicia sigue sin hacer nada. No pueden seguir defendiendo violadores porque son encubridoras y encubridores".

Mauro Szeta, uno de los panelistas del programa nombrado, fue de los primeros en dar la información sobre el fallecimiento de Paula a través de Twitter: "Se suicidó Paula Martínez, víctima de violación múltiple en Florencio Varela. Esperaba que juzguen a los 10 acusados de violarla. El juicio nunca se hizo. Vivían hostigándola. Todavía hay un prófugo en la causa".

