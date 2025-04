Semana Santa 2025: miércoles de Ceniza, una de las tradiciones litúrgicas más significativas de la Pascua

El miércoles de Ceniza es el primer día de la Cuaresma que tiene lugar el 5 de marzo y en el Antiguo Testamento simboliza luto, petición de ayuda a Dios y arrepentimiento. Expresa humildad y penitencia. El Directorio sobre la piedad popular y la liturgia, explica que “lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal”. La jornada es día de ayuno y abstinencia, al igual que el Viernes Santo durante la denominada popularmente como Semana Santa 2025.

El Misal Romano indica que las cenizas se obtienen de la quema de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior. En algunos países, se mezclan con agua bendita o aceite de crisma para formar una pasta aromatizada con incienso.

El Miércoles de Ceniza no es día de precepto, por lo que no es obligatorio recibir la ceniza ni asistir a Misa. Sin embargo, es recomendable participar. Cualquier persona, incluso no católica, puede recibir la ceniza. Según el Catecismo (n. 1670), los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia estos “preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella”.

La Enciclopedia Católica indica que, en Jueves Santo, los primeros cristianos se cubrían de ceniza como signo de penitencia pública y no fue hasta el siglo XI que comenzó a implementarse el rito.

El rito tiene lugar al finalizar la homilía. Según el Misal romano, el sacerdote, de pie y con las manos juntas, dice: “Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza que, en señal de penitencia, vamos a imponer sobre nuestra cabeza”.

Luego, el sacerdote o ministro rocía la ceniza con agua bendita, sin decir nada. Seguidamente, impone la ceniza a todos los presentes que se acercan con él, y dice a cada uno: “Conviértete y cree en el Evangelio (Mc 1, 15)” o “Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver (Cfr. Gn 3, 19)”.

Según el Misal romano, no hay respuesta obligatoria por parte del fiel. Se recomienda retirarse en silencio, meditando el significado del gesto.

