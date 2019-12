Berni criticó a Chocobar y aclaró que su jefa "es Cristina Kirchner"

De nuevo en funciones que conoce al detalle, ya que lo tuvieron a cargo durante la primera etapa del kirchnerismo, el flamante ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se refirió este miercoles 11 de diciembre entre otros temas al polémico caso Chocobar, destacando que el policía tantas veces defendido por el macrismo "no cumplió con la ley" en el sonado caso de gatillo fácil que lo tuvo como protagonista en diciembre de 2017.

"En un estado de derecho lo que importa es lo que dice la ley. Nadie cree que Chocobar haya salido ese día de su casa a matar a alguien. Pero lamentablemente es un profesional y no cumplió con la ley", subrayó Berni en declaraciones a radio La Red, marcando una clara diferencia con la posición política que tenía sobre el asunto la ex ministra de Seguridad a nivel nacional, Patricia Bullrich.

Kicillof y su gabinete: Alak, Berni y Gollán, los destacados en el equipo bonaerense

El caso de Chocobar conmovió al país a principios de diciembre de 2017, cuando en La Boca presenció el robo a Frank Joseph Wolek, corrió al agresor Juan Pablo Kukoc y le disparó a este por la espalda hasta acabar con su vida. El caso irá a juicio oral y público, acusado de homicidio por exceso en el cumplimiento del deber en la causa que investiga la muerte de Pablo Kukoc de 18 años. "Muchas veces no puedo dormir, pero no me arrepiento", dijo Chocobar en su momento, pero su caso siempre dividió aguas entre el macrismo, que lo defendió a ultranza, y la oposición y entidadesde Derechos Humanos, que lo acusaron de "asesino".

Medicado, con bajo perfil y sin armas: así es la nueva vida de Chocobar

Sobre su nuevo desafio profesional, Berni se mostró ilusionado con poder "cumplir en esta etapa con las premisas de la gestión del gobernador Axel Kicillof", a quién elogió, al tiempo que también elogió la gestión cumplida en el tema de la seguridad provincial por su antecesor, Cristian Ritondo.

"Quiero resaltar que valoro de Ritondo el compromiso y la dedicación que tuvo en su tarea", sostuvo el nuevo ministro de Seguridad provincial. Por último, Berni se refirió al acto de asunción del presidente Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Kirchner, marcando una clara línea de referencia política en cuando a su militancia dentro del peronismo: "Mi jefa política es Cristina Fernández de Kirchner".

NA/HB