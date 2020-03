Massa estuvo con el funcionario de Bolsonaro contagiado, pero mantuvo su agenda

La ola de coronavirus en la Argentina sumó un primer paciente vinculado con el ámbito político con un asesor de Eugenio Casielles, legislador porteño por Consenso Federal, pero este jueves el nombre que se vinculó con un posible contagio fue nada menos que el del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Todo derivó del viaje de Massa a Brasil a principios de este mes, oportunidad en la que estuvo en contacto directo con el contagiado secretario de comunicaciones del Gobierno de Brasil, Fabio Wajngarten, y con el presidente Jair Bolsonaro, que también se está haciendo estudios para saber si resultó alcanzado por el temible COV-19.

Massa no presenta síntomas y cumplió esta semana con todos sus compromisos oficiales, incluso este jueves 12 de marzo estuvo en la Casa Rosada acompañado por Máximo Kirchner, antes de la cadena nacional del presidente Alberto Fernández, donde departió con el titular de Interior Eduardo “Wado” de Pedro y el ministro de Economia Martín Guzmán, entre otros funcionarios.

Trascendió durante la jornada que Massa "se iba a someter a un hisopado" para verificar si pudo haber resultado contagiado por la enfermedad durante su paso por Brasil, pero luego se supo que su médico personal había desaconsejado ese examen, que se impone cuando hay síntomas del coronavirus.

El líder del Frente Renovador fue el que se comunicó este jueves con su médico personal para comentarle que en el viaje al país vecino estuvo con el presidente, Jair Bolsonaro, que este jueves apareció en una conferencia de prensa con un barbijo señalando que estudian si está contagiado, y estuvo también con el secretario de comunicaciones brasileño, Fabio Wajngarten, cuyo contagio ya fue oficializado en el país vecino.

Massa respondió cada una de las preguntas del profesional de la salud, y le aclaró que no se encuadra en ninguna de las categorías de pacientes de riesgo, ya que "no presenta ninguna afección pulmonar, es menor a 65 años, no registró ninguna enfermedad en el último mes y no se encuentra inmunoreprimido".

Además, según señaló la Agencia Noticias Argentinas, el médico le dijo a Massa que el COV-19 no puede sobrevivir por encima de los 26 grados, y en el período en que Massa estuvo en Brasil junto con una delegación de diputados nacionales, las temperaturas estuvieron por encima de ese nivel.

Otro de los legisladores que participó de ese viaje a Brasil, el diputado del PRO y vicepresidente de la Cámara baja, Álvaro González, confirmó que tampoco está en cuarentena. y en la misma situación se encuentran Pablo Ansaloni (FE-Unidad Federal para el Desarrollo), Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Lucila Masín (Frente de Todos), que viajaron con Massa y González en la delegación argentina a Brasil.

Por otro lado, el diputado nacional del Frente de Todos Pablo Yedlin fue licenciado de concurrir a la Cámara de Diputados, ya que regresó recientemente de un viaje al exterior. Se dio un hecho curioso a partir de esta situación, ya que este jueves el tucumano asumió como presidente de la comisión de Salud a través de videoconferencia.

NA / HB