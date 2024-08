La gran decepción de París 2024: ¿Por que no corrió Shelly-Ann Fraser-Pryce los 100 metros?

Imagine este cuadro: un rato antes de una semifinal en el Mundial, Messi dice "no voy a jugar, estoy muy decepcionado, les agradezco a todos el apoyo, chau".... Así está desde ayer por la tarde el universo del atletismo mundial, luego que la célebre jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce, estrella absoluta en el firmamento de los 100 metros, no apareciera en la grilla de las semifinales femeninas, dejando al 'planeta parisino' perplejo.

El andarivel vacío en el turno de velocidad que debió disputar Fraser-Pryce. (FOTO AFP)

No está claro si no pudo o no quiso competir, en rigor nada se sabe de manera concreta, porque las versiones fueron múltiples: desde un problema con el transporte hacia el centro de competencia que le impidió, que no la dejaron entrar, otros citaron un problema en los isquitibiales que habría sentido poco antes... Versiones, y luego apareció un mensaje de la velocista en redes sociales, que lo único que hizo fue agregar misterio a un tema de final todavía abierto.

“Me resulta difícil encontrar las palabras que describan la profundidad de mi decepción”, dijo Fraser-Pryce, de 37 años, en su cuenta de Instagram.

“Sé que mis seguidores comparten y comparten esta decepción conmigo. Me siento verdaderamente bendecida por tener el apoyo constante de mis seguidores desde mi debut olímpico en 2008", agregando que "el apoyo de mis fans, de mi país y de la comunidad en general me ha infundido una inmensa gratitud que me ha sostenido a lo largo de mi carrera".

Hasta allí el posteo, de las razones por las que no estuvo en la línea de largada de esos 100 metros, ni una palabra. Solo mencionó su decepción por el asunto.

Para la expectativa en esa prueba, la ausencia de la jamaiquina fue una bomba atómica, hablamos de una tricampeona olímpica, 10 veces campeona mundial... Habrá que esperar entonces a ver que se sabe en las próximas horas o días del asunto, porque es obvio que para que la reina de los 100 metros no haya estado en la pista, lo que pasó debió ser, ciertamente, grave.

HB