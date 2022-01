El Gobierno apunta a Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires por el "estallido de casos" de Omicron

Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, sostuvo que en la Ciudad de Buenos Aires hay un predominio de la variante ómicron por sobre la delta, y que así también ocurre en la provincia de Córdoba. Ambas zonas son foco de la cepa proveniente de Sudáfrica y por eso han tenido un estallido de casos en poco tiempo, advierten desde el Gobierno.

La funcionaria se refirió a la situación de las variantes ómicron y delta en el país y contó que ambas cepas se extienden por diferentes territorios en los que hacen foco. "Tenemos mayor cantidad de casos de delta, pero está separada geográficamente en el país. En Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, predomina ómicron, por eso el estallido de casos. En otros lugares del país predomina delta", aseguró Tarragona este lunes 3 de enero en diálogo con Florencia Halfon en Ahora Dicen (FM Futurock).

A pesar de este avance de contagios, la funcionaria del Ministerio de Salud afirmó que Argentina todavía no alcanzó el pico de contagios, y que probablemente esto se refleje en la cifra de las semanas siguientes a las fiestas de fin de año pero que hay menor preocupación ya que el 80% de la población ha completado el esquema de vacunación.

"En Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, predomina ómicron, y en otros lugares del país predomina delta", aseguró la funcionaria Sonia Tarragona.

Con respecto a la situación epidemiológica que se podrá presentar próximamente en el país, y que viene de cifras históricas como la del 30 de diciembre de 2021, donde hubieron 50.506 infecciones registradas, comentó: "Creemos que nosotros no llegamos al pico, estas últimas semanas con las fiestas tendrán un impacto en el número de casos".

Sin embargo, Tarragona dijo que actualmente "los casos no nos generan tanta preocupación como antes porque tenemos una gran proporción de gente vacunada. No estamos viendo el mismo grado de casos graves e internaciones de gente como en las olas anteriores".

En ese contexto, agregó: "Estamos cerca del 80% con esquema completo en todo el país, eso es lo que marca la diferencia frente a una nueva variante", y aseveró que el avance de la vacunación ya está por encima del 94% en mayores de 18 años.

Tercera ola de Covid: con más de 50 mil caos, se batió un nuevo récord este jueves 30 de diciembre

"Flurona" todavía no es un hecho en Argentina

Sobre la nueva variante detectada en Israel como una combinación del virus de la gripe y el coronavirus, "flurona", Tarragona comentó que aún "no tenemos evidencia de nada parecido a la 'flurona', hasta que no haya nada de que ocuparnos, no tenemos nada para hacer más que estar atentos a lo que va pasando en nuestro país".

En relación a las dudas sobre la diferencia entre los métodos PCR y test de antígenos, dijo: "No tienen distinta efectivad pero sí distinto objetivo. Los antígenos funcionan cuando hay síntomas, si no hay síntomas es posible que de negativo. Cuando no hay síntomas, la indicación es PCR".

Israel halló el primer caso de "flurona", una inquietante infección doble de Covid e influenza

Los cambios en el aislamiento

Preguntada por el criterio para modificar las lógicas de reducción de aislamiento, declaró: "El peligro es menos cuando estamos vacunados, incluso cuando estamos aislados". Estas reducciones, impuestas por el Consejo Federal de Salud, imponen que los contactos estrechos vacunados y asintomáticos deberán hacer el asilamiento en 5 días, y los contagiados con esquema completo, en 7.

Y aclaró: "Nosotros cambiamos los criterios de aislamiento porque eso es lo que la evidencia nos muestra en cuanto a personas vacunadas, el curso de la enfermedad es con menos síntomas, dura menos tiempo y en el caso de los asintomáticos más del 50% de los contactos estrechos manifiestan síntomas antes del quinto día. Si hasta el quinto día un contacto estrecho vacunado no presenta síntomas, es poco probable que los presente después de este tiempo".

Con respecto a las restricciones internas que pueden tomar las diferentes jurisdicciones del territorio nacional, Tarragona afirmó: "Desde el nivel central nosotros nunca hemos apoyado estas medidas entre provincias para poner restricciones para la circulación pero entiendo que hay jurisdicciones que lo quieren hacer y son autónomas, tienen esa posibilidad. Muchas provincias quieren establecer el Pase Sanitario para ingresar a su jurisdicción y lo iremos viendo en estos días".

Y, con respecto al decreto que se publicó la semana pasada en Catamarca sobre la prohibición de asistencia médica a contagiados de covid-19 no vacunados, la funcionaria agregó: "La provincia de Catamarca aclaró que no va a dejar a nadie sin atención, pero son propuestas incentivas para la vacunación".

Para concluir, la funcionaria se refirió al cuadro de los niños y niñas del país, quienes aún están lejos de completar el esquema de vacunación indicado: " Hay un retraso en la vacunación de niños y niñas. Ha sido resultado de la mala información. Los papás tienen miedo y, a veces, los pediatras recomiendan no vacunar. Es muy difícil cambiar esa conducta porque los papas confiamos en los pediatras".

MM/ff