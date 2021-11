Tras 3 meses de búsqueda, detuvieron al abogado que mató al piloto de Aerolíneas en Vicente López

Santiago Tomás Mazzini, el abogado que estaba prófugo desde el mes de agosto pasado tras embestir y matar a Julián Giménez durante una discusión de tránsito en Vicente López, fue detenido este viernes 5 de noviembre. El acusado se encontraba oculto en la casa de su hermana en la localidad de Don Torcuato, en el partido bonaerense de Tigre.

El fiscal del caso, Martín Gómez, había ordenado las escuchas telefónicas de la causa para dar inicio a la búsqueda del abogado. Incluso se ofrecía una recompensa económica de entre dos y cuatro millones de pesos para quien brindara datos sobre el paradero de Mazzini.

Santiago Tomás Mazzini fue detenido en Tigre

El hombre había atropellado con su camioneta a Julián Giménez, piloto de Aerolíneas Argentinas, quien estaba en moto. Hubo algo que hizo que Martín Gómez cambie la carátula del expediente a "homicidio simple": el video que muestra la pelea entre ambos, en donde se ve el momento en que Giménez golpea con su puño el espejo izquierdo del Jeep de Mazzini, el cual salió desprendido.

Luego de eso, el abogado de 37 años aceleró y cambió de carril para embestir al motociclista, quien terminó herido debajo del Jeep.

La justicia utilizó el video del hecho y Mazzini se sintió acorralado, por lo que huyó y luego la policía confirmó que no vivía en la dirección que había dado tras declarar en la comisaría de la zona.

El pedido de eximición de prisión fue rechazado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. La policía continuó buscándolo en los lugares comunes que transitaba, pero no lo encontró. Y Giménez falleció el 24 de agosto tras días de agonía y amputación del brazo. Esto agravó la acusación contra Mazzini que, de ser declarado culpable, pagaría con 25 años de condena.

Julián Giménez murió 20 días después de ser atropellado por Mazzini



Gustavo Giménez habló en TV Pública sobre la captura de Santiago Tomás Mazzini: "Lo único que nos hubiera confortado era que Julián saliera adelante. la tranquilidad de que este señor pague por lo que hizo nos da tranquilidad (...) que cada uno en esta sociedad saque sus conclusiones, si vale la pena que la ira te invada, tenemos que aprender a resolver las cosas de otra manera (...) dejarte llevar por la ira te quita tanto, te quita el amor", expresó.

El padre de la víctima respondió ante la pregunta de si podría encontrarse y mirar al asesino de su hijo: "Hay un tema muy puntual con Mazzini, nunca estuvo arrepentido. Nunca nos llegó una frase que dijera 'no me perdono por lo que acabo de hacer'. Que pague, no es parte de mi vida este señor", reclamó.

Un hecho trivial de tránsito acabó con la vida del joven piloto de 28 años de edad y ahora que las autoridades lograron la captura de Mazzini, se espera la sentencia definitiva: "La sociedad tiene que tomar enseñanza de esto ocurrió. Se tiene que hacer justicia en algún momento, tal vez un jurado popular saque las conclusiones de lo que estamos hablando ahora, no sé . Nadie me va a devolver a mi hijo, me quedan los años vividos con él y que este señor pague", completó.

MM/fl/ff