La angustia del padre del piloto atropellado: "Le rompió un espejo y lo pagó con su vida"

El padre de Julián Gustavo Giménez, el piloto de Aerolíneas Argentinas que murió tras ser atropellado por un abogado en Vicente López, hablo el miércoles 25 de agosto sobre el fallecimiento de su hijo y dijo: “Le rompió un espejo y lo pagó con su vida".

"No sé cuánto puede valer un espejo roto por un momento de furia. A Julián por más justicia que se haga no me lo va a devolver nadie, con mi mujer estamos destruidos”, precisó en declaraciones a Telenoche. Acto seguido, recordó a Giménez.

“Julián era un tipo bueno, profesional, estudioso. Él compitió en un llamado para pilotos de Aerolíneas Argentinas después de haber hecho su carrera desde los 17 años. Hemos volado juntos, traté de enseñarle todo lo que pude, era un gran profesión", rememoró.

Julián Gustavo Giménez, el piloto de Aerolíneas Argentinas que murió tras ser atropellado.

Y agregó a continuación: “Julián era un orgullo de hijo. Fue a pagar el alquiler de su departamento y le pasó esto en el medio. Con la ira y la bronca no se va a ningún lado, se destruyó a una familia y a un futuro. Quiero que esta persona se presente ante la Justicia".

El padre de la víctima habló en relación al abogado acusado por el asesinato y señaló: "No lo odiamos, y no tenemos nada personal contra él, pero tiene que ser hombre y enfrentar las consecuencias de lo que hizo. No puede salirse con la suya. Es responsable".

El piloto de Aerolíneas Argentinas falleció en la mañana del martes luego de haber sido atropellado por el abogado Santiago Tomás Mazzini el viernes 6 de agosto en Vicente López. Por el hecho, la causa fue recaratulada como homicidio simple.

Tomás Mazzini iba a bordo de su camioneta Jeep Renegade color negra cuando, y según puede verse en el video captado por las cámaras del partido bonaerense, Giménez se acercó al vidrio del conductor y le pegó con el puño.

Esto originó que el abogado encerrara al piloto de Aerolíneas, que manejaba una Motomel, y luego lo levantara con el auto, produciéndole lesiones de gravedad. En principio, el hecho se había caratulado solo como "lesiones culposas".

Hasta el día de la fecha, el acusado sigue prófugo de la Justicia y rige una alerta en todos los pasos fronterizos emitida por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para dar con él. El hombre es buscado por las fuerzas federales de seguridad.

Tras la orden de la directora de Migraciones, Florencia Carignano, y con la firma del director general de Movimientos Migratorios, Juan Capella, el organismo reforzó controles territoriales emitiendo un alerta general extensiva a todos los puestos fronterizos del país.

