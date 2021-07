Cuatro años de prisión para Ricardo Papadopulos por atropellar y matar a un nene de 4 años

El Tribunal Oral Criminal 15 condenó a cuatro años y seis meses de prisión a Ricardo Emanuel Papadopulos, quien cruzó un semáforo en rojo en la avenida Directorio, en el barrio porteño de Flores, y embistió a una mamá y su hijo de 4 años, provocándole la muerte al nene.

El Tribunal lo condenó por los delitos de "homicidio culposo en perjuicio del menor, en concurso ideal con lesiones graves culposas de las que resultó víctima Debora Inés Agosti, agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor y por haberse dado a la fuga". Además le impuso una inhabilitación para manejo por diez años y el joven que llegó preso al juicio seguirá detenido cumpliendo la pena.

En los alegatos, el fiscal de juicio Ignacio Mahiques había pedido la pena de cinco años de prisión al considerar que Papadopulos cruzó en rojo, no tuvo control sobre su vehículo y no respetó la prioridad de los peatones, pues embistió a la mamá y su hijo cuando estos cruzaban por la senda peatonal.

Papadopulos no se detuvo a auxiliar a las víctimas

Papadopulos en el juicio dijo: "No tuve tiempo de frenar porque pasó de repente, no me imaginé que iba a pasar un camión en rojo", pues un vehículo de gran porte cruzó Directorio por San Pedrito y él adujo que ese rodado le bloqueó el campo visual.

Para la fiscalía, si Papadopulos "hubiera controlado su vehículo, si hubiera cruzado con el semáforo verde, si hubiera respetado la prioridad de paso, no hubiera atropellado a las víctimas".

"Si hubiera cumplido las normas de tránsito, el resultado no se producía. Si en lugar de acelerar de la manera que lo hizo, lo hacía no tan bruscamente, no se producía este resultado", había acusado la fiscalía en juicio. Por su parte, la querella había pedido la condena de seis años de prisión para el acusado, el máximo de la pena para ese delito.

En la noche del 17 de diciembre de 202, Papadopulos circulaba a alta velocidad, sin contar con licencia de conducir, a bordo de su auto Volkswagen Golf GTI y embistió a la mamá y a su hijo en la intersección de Directorio y San Pedrito.

Tras atropellar a las dos víctimas, Papadopulos no se detuvo a auxiliarlas y se dio a la fuga a gran velocidad por la avenida Directorio. Papadopulos, que circulaba en ese momento sin registro, se fugó del lugar y estuvo prófugo nueve días hasta que se presentó en una comisaría de la Policía de la Ciudad.

