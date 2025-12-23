Durante las últimas horas se realizó un allanamiento en la casa del hermano Emanuel "Manu" Ginóbili, quien se encuentra imputado por la tragedia del Club Bahiense del Norte en la cual murieron 13 personas por el derrumbe de un muro en diciembre de 2023. Las autoridades secuestraron el celular del hermano del ex basquetbolista.

El procedimiento fue realizó por orden de la fiscalía a cargo de Cristian Aguilar con el objetivo, según se indicó, de analizar las conversaciones sostenidas horas después de la tragedia que ocurrió en el club donde Leandro Ginóbili era presidente.

Imputaron a Leandro Ginóbili por las 13 muertes en el Club Bahiense del Norte

El procedimiento se realizó este martes en el domicilio del hermano del ex basquetbolista, ubicado sobre la calle Patricios al 200, en la localidad de Bahía Blanca. La medida de prueba fue solicitada por el Ministerio Público y el imputado la acató a través de su abogado defensor, Sebastián Cuevas.

"Se diligenció una orden de presentación con allanamiento en subsidio", detalló una fuente vinculada a la investigación en diálogo con el medio La Nueva. El allanamiento surgió luego de que varios testimonios indicaran que en el celular del imputado podrían hallarse respuestas o pruebas relevantes para el caso.

El pasado viernes, el fiscal le solicitó a la Comisión Directiva que brinden declaración testimonial en simultáneo y, posteriormente, le solicitó a los mismos que mostraran las conversaciones correspondientes a las horas posteriores a la tragedia ocurrida en el club.

El secuestro del celular del expresidente del club se realizó con el objetivo de profundizar en algunos detalles de la investigación, como el hecho de que parte de la dirigencia de la entidad se encuentra en contacto con peritos oficiales del caso.

Leandro es uno de los tres imputados por la tragedia de Bahiense del Norte, que ocurrió en diciembre de 2023, cuando un fuerte temporal azotó la localidad y derribó un muro que provocó la muerte de 13 personas. En aquel momento, el hombre de 55 años era presidente de la entidad deportiva.

La Fiscalía acusó al hermano del ex basquetbolista de ignorar "las alertas emitidas ese día, por las que debería haber suspendido las actividades que derivaron en tragedia". Junto a él también fue imputada la jefa del departamento Habilitaciones del municipio, Laura Fabiana Soberón.

