Imputaron a Leandro Ginóbili por las 13 muertes en el Club Bahiense del Norte

El fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la UFI N°1 de Bahía Blanca, imputó formalmente a Leandro Ginóbili por el derrumbe en el Club Bahiense del Norte que causó 13 muertes, ocurrido en 2024. El dirigente, presidente de la institución y hermano de la estrella de la NBA Emanuel Ginóbili, fue acusado por los delitos de "estrago culposo agravado" y "lesiones leves y graves culposas", entre otros.

La decisión del fiscal se basa en que Ginóbili, en su rol de máxima autoridad del club, "omitió disponer la suspensión del evento de patín". Esto, a pesar de que existían dos alertas naranjas previas del Servicio Meteorológico Nacional y otra advertencia emitida por el propio municipio de Bahía Blanca a las 13 de ese día.

El dictamen fiscal agrava la situación del dirigente al remarcar que Ginóbili tenía conocimiento de que el club "no contaba con habilitación municipal vigente". El fiscal señaló que el Código de Habilitaciones local "prohibía expresamente" la realización de actividades en instituciones que no tuvieran esa aprobación definitiva.

Para la fiscalía, la "conducta imprudente" de Ginóbili generó un peligro que derivó en la muerte de 13 personas y las múltiples lesiones de los asistentes. Por este motivo, el Ministerio Público considera que su accionar debe ser evaluado por la Justicia y lo citó a prestar declaración indagatoria el próximo 10 de diciembre.

Trece personas murieron por un derrumbe en el club Bahiense del Norte a raíz del temporal

La causa investiga uno de los días más trágicos de la historia de Bahía Blanca. El 16 de diciembre de 2023, mientras se realizaba una exhibición de patín en el club, un violento temporal con ráfagas de 140 km/h provocó el colapso de la estructura. La tragedia, que dejó 13 muertos y decenas de heridos, movilizó incluso al presidente Javier Milei y a los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri a la zona del desastre.

La magnitud del temporal se reflejó en cifras devastadoras para la ciudad: 14.000 árboles caídos, 150 escuelas dañadas, 10.000 viviendas afectadas y 350 evacuados. El derrumbe del club fue el epicentro de esa catástrofe.

La funcionaria municipal y el ingeniero, también imputados

La investigación del fiscal Aguilar no se limita a la dirigencia del club. También imputó a Laura Fabiana Soberon, quien era la responsable del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca. La funcionaria fue citada a indagatoria para el 4 de diciembre por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Según la acusación, Soberon habría permitido que el club siguiera realizando actividades masivas a pesar de las restricciones legales. El fiscal determinó que la funcionaria "habría incumplido su obligación de fiscalizar y detener los eventos" en un espacio que no estaba habilitado.

El expediente suma a un tercer imputado: el ingeniero en construcciones Pablo Ascolani. Su responsabilidad se analiza por haber sido el autor de informes técnicos que daban el visto bueno a la estructura del club en los años 2014 y 2016.

