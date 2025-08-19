Alerta naranja por lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del AMBA

El Sistema Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por tormentas y otra naranja por lluvias para este martes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. También se esperan temporales en el litoral y el norte del país.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, durante toda la mañana. Podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional, indicó el SMN.

Hacia la tarde, el tiempo no mejoraría, sino que se intensificarían las lluvias, con valores de acumulación de entre 70 y 80 mm, los cuales podrían ser superados en algunas regiones.

Un panorama similar se espera en Entre Ríos, Santa Fe, el sureste de Santiago del Estero y el sur del Chaco, provincias para las que también el SMN emitió alertas naranjas este martes por tormentas que comenzaron durante la madrugada.

El miércoles 20 de agosto cesarían las precipitaciones en el AMBA, pero comenzarían las ráfagas fuertes de viento por lo que habrá que mantener las precauciones.

Alertas meteorológicas

El detalle del clima el martes 19 de agosto en el AMBA: lluvias

Madrugada (de 1 a 6): el día comenzará con lluvias débiles, pero constantes, que se mantendrán durante las primeras horas.

Mañana (de 7 a 12): la lluvia se intensifica a partir de las 9. El pico máximo de precipitación se espera a las 11, con una caída de 14 mm de agua en una sola hora y ráfagas de 51 km/h.

Tarde (de 13 a 18): se mantendrán las lluvias moderadas y persistentes. El viento alcanzará su máxima intensidad del día con ráfagas del este de hasta 57 km/h cerca de las 15.

Noche (de 19 en adelante): la intensidad de la lluvia disminuye gradualmente, pasando a ser débil hasta cesar cerca de la medianoche.

El detalle del clima el miércoles 20 de agosto en el AMBA: vientos

Madrugada y mañana (de 1 a 12): continuarán las lluvias débiles de forma intermitente. El viento rotará al sudoeste y comenzará a aumentar su velocidad de forma progresiva.

Tarde (de 13 a 18): cesa por completo la lluvia y el cielo comienza a despejarse. En esta franja horaria se esperan las ráfagas de viento más fuertes de todo el evento, que podrían alcanzar los 74 km/h entre las 14 y las 15.

Noche (de 19 en adelante): el viento disminuirá gradualmente su intensidad y el cielo se despejará por completo, dando paso a una noche tranquila.

