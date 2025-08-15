Alerta amarilla por frío extremo y fuertes vientos: a qué provincias afectará y qué pasará en el AMBA este viernes 15 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este viernes 15 de agosto las temperaturas en AMBA tendrán una casi imperceptible suba y el cielo se mantendrá limpio; además emitió una serie de alertas amarillas por frío extremo y vientos fuertes en diferentes regiones del país.

El organismo informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 13°C, con el cielo limpio en la mañana y ligeramente nublado por la tarde. En el conurbano bonaerense la temperatura promedio será de 8°C, con mínimas de 4°C y máximas de 12°C. El cielo estará limpio durante la mañana y nublado por la tarde.

Alertas amarillas por bajas temperaturas y vientos fuertes en diferentes regiones de Argentina

La alerta amarilla por temperaturas que rondarán los -1°C afectará la zona este de Buenos Aires, más específicamente las ciudades de Ayacucho, Magdalena, Chascomús, Verónica, Castelli, Pila, General Guido, Dolores, Maipú, Balcarce y Coronel Vidal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que estas temperaturas son peligrosas para niños, adultos mayores de 65 años y personas que sufran enfermedades crónicas.

Además, las zonas cordilleranas de Catamarca, San Juan y La Rioja estarán bajo alerta amarilla por fuertes vientos. Por ese motivo, el SMN recomienda no realizar actividades al aire libre, asegurar de manera firme los elementos que puedan volarse y contar con una mochila de emergencia.

