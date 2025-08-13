Alerta amarilla por frío extremo: a qué provincia afectará y qué pasará en el AMBA y el resto del país este miércoles 13 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para la provincia de Santa Cruz este miércoles 13, advirtiendo que este clima es peligroso para niños, personas mayores de 65 años y quienes sufran enfermedades crónicas. Por otra parte, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habrá una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 15 °C, con una jornada mayormente nublada a la mañana, parcialmente nublada al mediodía, mayormente nublada a la tarde y parcialmente nublada por la noche. Los vientos alcanzarán los 31 km/h por la mañana y la tarde.

En la provincia de Buenos Aires habrá temperaturas mínimas de 9 °C y máximas de 14 °C. El cielo estará cubierto por la mañana y parcialmente nuboso por la tarde y la noche. Habrá vientos del sur a lo largo de todo el día, con una velocidad promedio de 18 km/h.

En el centro del país y la región pampeana las temperaturas variarán entre los 9 °C y los 19 °C, con un cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado al mediodía, y mayormente cubierto desde la tarde hasta el final del día. Los vientos llegarán hasta 31 km/h por la mañana y la tarde.

En la región de Cuyo, la temperatura mínima será de 12 °C y la máxima de 21 °C. Prácticamente todo el día el cielo estará cubierto.

En el norte de Argentina la temperatura mínima será de 11 °C y la máxima de 24 °C. Durante el mediodía y la tarde habrá baja nubosidad, y a la noche el cielo ya estará limpio.

Finalmente, en la Patagonia habrá una temperatura mínima de -1 °C y una máxima de 10 °C. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la tarde, pero quedará limpio por la noche.

Recomendaciones frente al frío extremo

Beber abundante líquido caliente (café, té, etcétera).

Potenciar las medidas de higiene para evitar contagiarse de enfermedades como la gripe.

Ventilar los ambientes para no inhalar monóxido de carbono.

Usar ropa que permita sobrellevar las bajas temperaturas.

Mantenerse informado de los cambios del tiempo.

