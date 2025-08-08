Luego de algunos amagues de lluvias, y de un clima algo inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera el frío y un importante descenso de las temperaturas para este viernes 8 de agosto, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada se perfila como el día más frío de la semana. Continuará la circulación de vientos del sur, y el enfriamiento nocturno, potenciado por un cielo despejado, generará un amanecer muy frío en toda la región.

Buenas noticias para Franco Colapinto: desde Europa aseguran que completará el año en Alpine

El pronóstico para este viernes 8 de agosto

El pronóstico del tiempo indica que para la mañana de este viernes 8 de agosto en Buenos Aires y alrededores el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados, pudiendo alcanzar los 12 grados al mediodía.

De acuerdo con el SMN, los vientos que llegarán desde el norte a una velocidad de entre 5 y 15 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 27. La humedad será del 85%.

La construcción repuntó 0,9% en junio pero las empresas prevén un panorama desfavorable para los próximos meses

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este viernes el cielo estará completamente nublado. En horas de la siesta, la temperatura aumentará hasta los 13 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 8 grados, sin presencia de lluvias y tormentas. El sol saldrá a las 7:40 y se esconderá a las 18:19.

BGD/DCQ