Con "Coti" San Pedro, el kirchnerismo busca renovarse y presenta "Fuerza Patria en Córdoba"

Gabriela Estévez, Pablo Carro y Constanza “Coti” San Pedro confirmaron la unidad del kirchnerismo en Córdoba bajo el frente Fuerza Patria, que competirá en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La novedad llega tras semanas de negociaciones entre los sectores alineados con Cristina Fernández de Kirchner y con Juan Grabois, que replican el esquema ya cerrado en la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con radio Punto a Punto, "Coti" San Pedro —referente de Patria Grande en Córdoba— se mostró decidida a encabezar la lista: “Yo quiero encabezar la lista de diputados porque creo que es necesaria también un recambio hacia dentro del espacio”. Señaló que se trata de una demanda de la militancia y un paso fundamental para “reconstruir una fuerza que hoy se encuentra en un lugar de debilidad”.

San Pedro describió al kirchnerismo provincial como una fuerza “poco querida” pero con un piso electoral estable de entre el 10 y 15 por ciento. Definió a Córdoba como una “provincia compleja”, marcada por un bipartidismo entre radicalismo y peronismo que calificó de “conservador”. Frente a eso, reivindicó el rol disruptivo del kirchnerismo y su capacidad de “proponer una alternativa real”.

En ese marco, cuestionó al espacio Hacemos Alianza Federal, donde milita Natalia de la Sota: “Si quieren una propuesta coherente en contra de mi ley, ese espacio es Fuerza Patria”. Criticó que el bloque oficialista cordobés, pese a discursos opositores, haya votado “sistemáticamente todas las leyes” al gobierno nacional, incluidas las facultades delegadas.

Diferencias con Natalia De La Sota

Consultada sobre la precandidatura de Natalia de la Sota, la dirigente no evitó marcar diferencias: “Es una interna del peronismo cordobés. Natalia era la mejor candidata para dar esas discusiones hacia adentro, pero hoy es una opción para quienes se enmarcan en un peronismo de izquierda. Sin embargo, sigue en un bloque que votó todas las leyes de Milei, incluso las facultades delegadas que ahora dicen rechazar”.

Para San Pedro, no hay lugar para ambigüedades: “Si quieren una propuesta coherente en contra de Milei, ese espacio es Fuerza Patria”.

Reafirmó la postura de Fuerza Patria como “oposición por excelencia”, con Cristina Kirchner como líder y una estrategia basada en el combate a las políticas de Javier Milei “desde la calle, con nuestros diputados en el Congreso y sin especulación electoral”.

Sobre la composición del frente, detalló que ya integran la alianza de varios partidos, como el PESOL, Patria Grande, el Partido Comunista y Colina, y que evalúan sumar al Partido de la Victoria y al PTP. En cuanto a la izquierda, celebró que compita por fuera: “La democracia tiene que ver con eso, que haya una pluralidad de opciones”.

