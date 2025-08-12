El pronóstico para este martes en la Ciudad de Buenos Aires: cielo gris y temperaturas primaverales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este martes 12 en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense un cielo parcialmente nublado durante todo el día, sin posibilidades de lluvia.

De acuerdo al reporte del SMN, en el centro porteño las temperaturas se ubicarán en torno a los 9 grados durante la mañana, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía. La humedad se mantendrá en un 55%.

Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura máxima que se mantendría en los 21 grados. Hacia la noche, el clima volverá a refrescar y el termómetro descenderá a los 14 grados, sin anuncios de precipitaciones.

¿Cuándo volverán las lluvias a Buenos Aires?

En principio, no llovería en toda la semana. El pronóstico extendido a siete días del SMN indica que durante las próximas jornadas el cielo se mantendrá nublado o parcialmente nublado, pero no anticipa ninguna precipitación, al menos en su último reporte.

Alertas amarillas en Neuquén y Mendoza

En general no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos en el territorio argentino para este martes. Las excepciones son Neuquén y Mendoza, para las que el SMN lanzó alertas amarillas por lluvia y por viento Zonda, respectivamente.

En el caso de Neuquén, las lluvias se esperan durante la madrugada y caerán en la zona cordillerana. La alerta amarilla implica que los valores de precipitación acumulada pueden ser entre 15 y 30 mm.

En cuanto al viento Zonda, azotará la región cuyana a partir de la tarde con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h y con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, señala el SMN.



