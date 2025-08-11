lunes 11 de agosto de 2025
SOCIEDAD
Obras y patrimonio

Desde hoy, la estación Plaza Italia de la Línea D permanecerá cerrada por obras hasta noviembre

Desde este hoy, Plaza Italia de la Línea D permanecerá cerrada por tres meses para una renovación integral que abarcará obras de infraestructura, accesibilidad y restauración patrimonial, con reapertura prevista para noviembre.

Estación Plaza Italia, Línea D de Subte
Estación Plaza Italia, Línea D de Subte | Buenos Aires Ciudad

La estación Plaza Italia de la Línea D del subte dejó de recibir pasajeros este lunes 11 de agosto y permanecerá cerrada hasta mediados de noviembre. El cierre se enmarca en el Plan de Renovación Integral de Estaciones de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), cuyo objetivo es modernizar la infraestructura, mejorar la accesibilidad y preservar el patrimonio arquitectónico.

Cierra la estación de subte Plaza Italia por obras de renovación integral en la Línea D

Durante los próximos tres meses se llevarán a cabo trabajos de impermeabilización con técnicas de inyección y tratamiento de juntas, instalación de nuevos cielorrasos de aluzinc, recambio de pisos y escaleras, y renovación de revestimientos. También se sumará iluminación LED, señalética en braille en pasamanos y accesos, y nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

subte d 06032024

Uno de los ejes de la obra será la puesta en valor patrimonial: se restaurarán los ocho murales históricos y las tradicionales mayólicas de vestíbulos y andenes, bajo la supervisión de restauradores especializados.

La intervención abarcará accesos, galerías de escaleras (mecánicas y peatonales), vestíbulos y andenes, con el fin de optimizar la circulación y elevar los niveles de iluminación en toda la estación.

Obras ya realizadas y próximas renovaciones


Plaza Italia se suma a las estaciones Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo de la Línea D, que ya fueron modernizadas. En otras líneas, se intervinieron estaciones como Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B), San Martín (Línea C) y Jujuy (Línea E).

En el Premetro, trece paradores recibieron mejoras, entre ellos Ana María Janer, Mariano Acosta, Presidente Illia y Parque de la Ciudad.

Próximamente, el plan de SBASE continuará en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); Tribunales y Agüero (Línea D). También avanzan licitaciones para renovar Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

LV/ff

