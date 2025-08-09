sábado 09 de agosto de 2025
SOCIEDAD
Servicios

Cierra la estación de subte Plaza Italia por obras de renovación integral en la Línea D

Los usuarios de esta línea deberán usar las estaciones Palermo o Scalabrini Ortiz para tomar el subte.

Los usuarios de esta línea deberán usar las estaciones Palermo o Scalabrini Ortiz para utilizar el subte.
Estación Plaza Italia, Línea D de Subte | Buenos Aires Ciudad

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Sbase) comunicó que a partir del próximo lunes la estación Plaza Italia estará inhabilitada por el nuevo Plan de Renovación Integral de Estaciones a cargo de la compañía que administra la red del transporte público porteño.

Los usuarios de esta línea deberán usar las estaciones Palermo o Scalabrini Ortiz. A través de las redes sociales, Subte BA indicó: “Avanzamos con la puesta en valor y modernización de Plaza Italia. Permanecerá cerrada desde el lunes 11 de agosto por obras que mejoran la experiencia de viaje. Esta intervención se suma a las once estaciones ya renovadas a lo largo de la red”.

Estas son las líneas de subte que te dejan en los puntos turísticos de CABA | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Línea D de subte - Plaza Italia

Qué obras se realizarán en la Línea D

Algunas de las obras que se realizarán en la estación Plaza Italia, son las siguientes:

  • Impermeabilización, pintura y nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en aluzinc.

  • Recambio de pisos y revestimiento granítico de escaleras.

  • Instalación de luces LED.

  • Renovación de señalética y colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos.

  • Nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Por otro lado, se arreglarán ocho murales situados en el vestíbulo y andén, junto con la puesta en valor de las mayólicas históricas.

Línea F de subte en CABA: recorrido, combinaciones y todo lo que hay que saber | Perfil

Qué líneas de subte se renovaron hasta el momento

Hasta el momento se renovaron las siguientes estaciones de subte: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Encalabrino Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).

Las siguientes obras se harán en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); y Tribunales y Agüero (Línea D). Incluso, se pidieron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

MC.

LT.

También te puede interesar
En esta Nota