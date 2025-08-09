Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Sbase) comunicó que a partir del próximo lunes la estación Plaza Italia estará inhabilitada por el nuevo Plan de Renovación Integral de Estaciones a cargo de la compañía que administra la red del transporte público porteño.

Los usuarios de esta línea deberán usar las estaciones Palermo o Scalabrini Ortiz. A través de las redes sociales, Subte BA indicó: “Avanzamos con la puesta en valor y modernización de Plaza Italia. Permanecerá cerrada desde el lunes 11 de agosto por obras que mejoran la experiencia de viaje. Esta intervención se suma a las once estaciones ya renovadas a lo largo de la red”.

Estas son las líneas de subte que te dejan en los puntos turísticos de CABA | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué obras se realizarán en la Línea D

Algunas de las obras que se realizarán en la estación Plaza Italia, son las siguientes:

Impermeabilización, pintura y nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en aluzinc.

Recambio de pisos y revestimiento granítico de escaleras.

Instalación de luces LED.

Renovación de señalética y colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos.

Nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Por otro lado, se arreglarán ocho murales situados en el vestíbulo y andén, junto con la puesta en valor de las mayólicas históricas.

Línea F de subte en CABA: recorrido, combinaciones y todo lo que hay que saber | Perfil

Qué líneas de subte se renovaron hasta el momento

Hasta el momento se renovaron las siguientes estaciones de subte: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Encalabrino Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).

Las siguientes obras se harán en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); y Tribunales y Agüero (Línea D). Incluso, se pidieron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

MC.

LT.