El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por bajas temperaturas en Buenos Aires para este jueves 14 de agosto. Se trata de avisos de nivel amarillo que rigen desde el miércoles y se extiende en zonas de las provincias de Buenos Aires.
Cuáles son las zonas afectadas en la provincia de Buenos Aires
Buenos Aires:
-
Vicente LópezEsto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
-
Tigre
-
San Isidro
-
San Fernando
-
Escobar
-
Campana
-
Exaltación de la Cruz
-
San Antonio de Areco
-
Zárate
-
General Las Heras
-
General Rodriguez
-
Luján
-
Marcos Paz
-
Mercedes
-
San Andrés de Giles
-
Suipacha
-
General San Martín
-
Hurlingham
-
Ituzaingó
-
José C. Paz
-
Malvinas Argentinas
-
Moreno
-
Morón
-
Pilar
-
San Miguel
-
Tres de Febrero
-
este de Castelli
-
este de Chascomús
-
este de Dolores
-
este de Lezama
-
este de Magdalena
-
este de Punta Indio
-
este de Tordillo
-
Azul
-
Rauch
-
Tapalqué
-
zona baja de Benito Juárez
-
zona baja de Tandil
-
General La Madrid
-
Laprida
-
Olavarría
Cómo continúa el pronóstico en la Provincia de Buenos Aires
-
Jueves 14: se encontrará cielo parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado por la tarde. Mínima de 4° y máxima de apenas 13°.
-
Viernes 15: cielo algo nublado durante todo el día. Mínima de 5° y una máxima de 15°.
-
Sábado 16: mayormente nublado durante todo el día con una mínima de 7° y una máxima 14°. Hay 10% de probabilidades de lluvia durante la noche.
-
Domingo 17: mínima de 11° y máxima 17° con cielo mayormente nublado. Hay 10% de probabilidades de lluvia durante la madrugada.
Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud
- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
- En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
- De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
- No fumar en ambientes cerrados.
- Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas
MC/LT