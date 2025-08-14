El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por bajas temperaturas en Buenos Aires para este jueves 14 de agosto. Se trata de avisos de nivel amarillo que rigen desde el miércoles y se extiende en zonas de las provincias de Buenos Aires.

Buenos Aires:

Jueves 14: se encontrará cielo parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado por la tarde. Mínima de 4° y máxima de apenas 13°.

Viernes 15: cielo algo nublado durante todo el día. Mínima de 5° y una máxima de 15°.

Sábado 16: mayormente nublado durante todo el día con una mínima de 7° y una máxima 14°. Hay 10% de probabilidades de lluvia durante la noche.