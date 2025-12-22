El pronóstico para este lunes 22 de diciembre de 2025 anticipa una jornada con nubosidad variable y temperaturas veraniegas en gran parte de Argentina. En la zona central, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, se espera un cielo mayormente cubierto pero sin probabilidad de lluvias significativas. Por el contrario, persisten alertas por tormentas aisladas en sectores del norte y regiones serranas del país.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 22 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé una temperatura mínima de 22°C y una máxima que alcanzará los 30°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, aunque con bajas probabilidades de precipitaciones, estimadas entre el 0% y 10%. Los vientos soplarán leves desde el sector norte y noroeste, manteniendo un ambiente húmedo y cálido.

El índice UV desciende a niveles moderados en Buenos Aires pero se mantiene extremo en el norte

Clima lunes 22 de diciembre

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares, destacándose un clima típicamente estival. En localidades como La Plata, la temperatura rondará los 28°C por la tarde con vientos del sur a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan fenómenos severos en el área metropolitana, permitiendo una jornada de visibilidad buena a pesar de la densa cobertura nubosa prevista.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, especialmente en la provincia de Misiones, rige una advertencia naranja por lluvias y tormentas ocasionalmente fuertes. En Posadas, se espera una temperatura mínima de 23°C y una máxima de 29°C bajo condiciones de inestabilidad climática. Por su parte, en Mendoza el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable con posibles precipitaciones aisladas, una mínima de 18°C y una temperatura máxima que llegará a los 31°C.

En la región de la Patagonia, las condiciones serán más frescas con cielos algo nublados en provincias como Chubut, donde la máxima se ubicará en los 25°C. En Santa Fe y Rosario, el cielo estará parcial a mayormente cubierto con una máxima estimada en 29°C y condiciones de inestabilidad remanente. El organismo oficial mantiene bajo vigilancia las zonas serranas de Córdoba y San Luis debido a la probabilidad de ráfagas y granizo.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico extendido indica una tendencia al aumento paulatino de las marcas térmicas de cara a las celebraciones de Nochebuena y Navidad. Para el martes 23 de diciembre, se espera un ascenso de la temperatura en la zona central, con una máxima prevista de 33°C en la Capital Federal. Las condiciones de estabilidad se consolidarán en la franja central del país, disipando la nubosidad y permitiendo una mayor radiación solar.

Hacia el miércoles 24 de diciembre, las temperaturas continuarán elevadas, alcanzando máximas de 34°C en Buenos Aires y superando los 35°C en el norte y Cuyo. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias para la noche de Navidad en el AMBA, proyectando un clima templado con 24°C al momento del brindis. Para el jueves 25, se anticipa una jornada muy calurosa e inestable hacia la noche en la región central argentina.