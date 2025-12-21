Cielo nublado y probables tormentas aisladas en Buenos Aires durante el inicio del verano

El domingo 21 de diciembre de 2025 se caracterizará por una marcada inestabilidad atmosférica en diversas regiones de Argentina. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé un cielo mayormente nublado en el área central y condiciones severas en el litoral. Las temperaturas se mantendrán en rangos veraniegos, mientras que el solsticio de verano marcará oficialmente el inicio de la nueva estación bajo un escenario de posibles precipitaciones.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este domingo 21 de diciembre

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera una jornada con abundante nubosidad y ambiente variable. La temperatura mínima se ubicará en los 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C. Aunque no se prevén lluvias generalizadas durante todo el día, existe una probabilidad de tormentas aisladas o chaparrones durante las horas de la mañana, mejorando hacia el final de la tarde.

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con temperaturas máximas que podrían llegar a los 30°C en algunas localidades del interior. El Servicio Meteorológico Nacional indica que el viento soplará desde el sector sur, aportando una ligera moderación térmica tras el paso de un frente inestable. Se recomienda a los ciudadanos de la Capital Federal y alrededores monitorear las actualizaciones por ráfagas ocasionales.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, especialmente en la provincia de Misiones, rige una advertencia naranja por lluvias y tormentas ocasionalmente fuertes. Según la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales, "nublado y cálido. Lluvias y tormentas ocasionalmente fuertes" (OPAD, Datos del Tiempo y Pronóstico para Posadas, 2025). En esta región, la temperatura mínima será de 24°C y la máxima de 26°C, con un índice UV bajo por la nubosidad.

Por otro lado, la región de Cuyo experimentará condiciones de nubosidad parcial con poco cambio en la temperatura. En la ciudad de Mendoza, se prevén precipitaciones aisladas y vientos moderados del sector sur, con una máxima estimada en 32°C y una mínima de 22°C. En la Patagonia, las temperaturas serán más frescas, con máximas que apenas superarán los 20°C en ciudades como Viedma, acompañadas de cielos mayormente nublados durante el domingo.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

A partir del lunes 22 de diciembre, se espera una mejora en las condiciones climáticas para el Área Metropolitana de Buenos Aires. El cielo estará algo nublado y la temperatura máxima ascenderá hasta los 32°C, con una mínima de 21°C. La inestabilidad comenzará a retirarse hacia el norte del país, permitiendo una estabilización del tiempo en la zona central, aunque persistirá un ambiente caluroso típico de la época estival.

Hacia el martes 23 de diciembre, el calor se intensificará en el centro y norte de Argentina, con máximas que podrían superar los 35°C en varias provincias. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo sobre posibles alertas por altas temperaturas.

Para el miércoles 24 de diciembre, se proyecta una jornada de calor extremo con mínimas de 22°C y máximas de 35°C, previo a un nuevo incremento de nubosidad nocturna.