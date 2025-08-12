CONICET: el regreso histórico de la misión Talud Continental IV que superó todas las expectativas

El CONICET concluyó la misión científica Talud Continental IV con resultados que superaron cualquier proyección inicial. La expedición, realizada en alianza con el Schmidt Ocean Institute a bordo del buque Falkor (too), logró documentar más de 200 especies -muchas nunca antes vistas en su ambiente natural- y cautivó a unos 90.000 espectadores diarios a través de sus transmisiones en vivo, frente a un objetivo inicial de apenas 1.000 vistas.

“Poder bajar las cámaras y transmitir en directo lo que veíamos fue increíble; nos sorprendíamos al mismo tiempo que la gente”, destacó Daniel Lauretta, investigador del CONICET y jefe de la expedición, en diálogo con medios televisivos.

El cartel de los científicos del Conicet en el fondo del mar que emocionó a todos.

CONICET: un regreso con récord y hallazgos históricos

Durante la campaña, se registraron especies inéditas para la región como un pulpo Dumbo, una estrella de mar “culona”, calamares rojos voladores y peces telescopio. También se observaron corales multicolores a cientos de metros bajo la superficie, donde la luz nunca llega, y se realizaron modelos 3D de varias especies.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Había muchas cosas que no sabíamos que existían. Al ver las imágenes en vivo, parecía el Caribe: microambientes llenos de vida y colores impresionantes”, relató Lauretta.

El streaming del Conicet llegó al diario The New York Times

Uno de los logros más celebrados por el equipo fue la interacción con la audiencia. Niños y niñas enviaron dibujos de la fauna observada y preguntaron cómo formarse para trabajar como investigadores. “La recepción del público fue hermosa, especialmente de los chicos. Esto nos llena de alegría”, comentó Lauretta.

El material obtenido se adaptará para fines educativos en escuelas y museos, y estará disponible en repositorios abiertos como CONICET Digital, OBIS y GenBank.

La expedición tuvo lugar en un contexto de desfinanciación de la ciencia pública en Argentina. Sin aportes del Estado desde fines de 2023, el proyecto fue posible gracias al prestigio del equipo, que ganó el liderazgo por concurso, y al financiamiento del Schmidt Ocean Institute.

“La ciencia no es distinta de otros trabajos: todos trabajamos muchísimo y siempre hacemos lo que se puede, aún con pocos recursos”, señaló Lauretta.

Lo que viene

La etapa de campo finalizó, pero el trabajo recién comienza: años de análisis en laboratorio, identificación de especies y publicaciones científicas. En los próximos meses se esperan los primeros resultados sobre basura submarina y microplásticos.

Daniel Lauretta, investigador del CONICET y jefe de la expedición.

“Ahora es momento de reencontrarnos con nuestras familias, pero también de planificar. Tenemos otros sistemas de cañones en Argentina y queremos seguir explorando, ya sea con el buque Oceanográfico Puerto Deseado del CONICET, la Prefectura Naval Argentina o alguna colaboración internacional”, adelantó el investigador.

El regreso de la misión coincide con un escenario complejo para la ciencia argentina, marcado por recortes presupuestarios y la paralización de programas clave en investigación, educación y salud. Mientras los resultados de la expedición abren nuevas preguntas sobre la biodiversidad del Atlántico Sur, persiste la incógnita sobre si habrá recursos para responderlas.

GD