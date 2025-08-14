Falta poco para que ocurra la tormenta de Santa Rosa, un fenómeno que suele presentarse cada año en agosto. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional aún no confirmó la fecha exacta en la que se producirán las lluvias intensas.

Esta tormenta afecta a gran parte de la Argentina cerca del 23 de agosto, día en que se celebra a Santa Rosa de Lima.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno puede registrarse en el centro y noroeste argentino.

“En regiones como la Patagonia no es común la formación de tormentas, por lo que la frecuencia de Santa Rosa es muy baja. Algo similar ocurre en el noroeste argentino, donde predomina la estación seca y los días despejados y soleados”, explicaron.

Por qué se llama tormenta de Santa Rosa

De acuerdo con la leyenda, Santa Rosa de Lima —una religiosa del siglo XVII—, mediante fervientes plegarias, habría desatado una tormenta que evitó el desembarco de piratas en Lima. Con el tiempo, cualquier tormenta cercana a esa fecha fue asociada a este milagroso episodio.

El día de Santa Rosa de Lima se conmemora cada 23 de agosto, aunque en algunos lugares se celebra el 30 de agosto. La religiosa falleció el 24 de agosto de 1617, fecha que coincide con las festividades de San Bartolomé.

En 1969, tras el Concilio Vaticano II, se modificó el calendario litúrgico y se estableció que la celebración de Santa Rosa pase al 23 de agosto, una fecha más próxima a su aniversario de fallecimiento.

