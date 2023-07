Twitter limitará la cantidad de tweets que se podrán leer por día a 600 para quienes no paguen, mientras que para los que abonen la cuenta verificada será de 6000. Elon Musk explicó que la medida es “para evitar la extracción y el abuso de datos de la plataforma”.

Además de leer menos, los usuarios que no paguen podrán publicar hasta 300 tweets. Esta medida que por primera vez recorta la posibilidad de uso de una de las redes sociales más populares causó revuelo en quienes tienen una cuenta en Twitter.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day