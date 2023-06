La empresaria de la industria cinematográfica Tosca Musk reveló detalles inéditos de su vida condicionada en parte por ser la hermana menor de Elon Musk, quien suele ser valorado como la persona más rica del mundo. También dio detalles de su vida personal, desde su historia familiar marcada por el sacrificio de su madre y los valores que le inculcó, hasta cómo eligió al donante de esperma para concebir a sus gemelos.

En 2017 la hermana menor del clan Musk, de 48 años, fundó Passionflix, una plataforma de streaming que adapta novelas románticas en formato de películas para la pantalla chica. Desde entonces se dedicó a su productora de cine, pero se topó con las dificultades acarreadas por portar el mismo apellido que su famoso hermano, CEO de Tesla la compañía de autos eléctricos, y de la compañía espacial SpaceX.

Tosca, Kimbal, Maye y Elon Musk.

Tosca Musk produce series soft sex y está orgullosa de su hermano

"Naturalmente todo el mundo asume que mi hermano mayor paga todo, pero no es así", dijo Tosca Musk, en una entrevista publicada en el portal británico Dailymail. Por ejemplo, cuando quiso alquilar una locación para grabar, los dueños elevaron el precio cuando se enteraron del parentesco.

"La ubicación iba a costar 5.000 dólares por día pero cuando escucharon mi nombre y supusieron que éramos ricos, decidieron cobrarnos 25.000 dólares. Eso no es exactamente justo, ¿cierto?'", se preguntó Tosca Musk, quien suele evitar hacer referencia a su exitoso hermano en las entrevistas que da.

"El nombre de Musk es una bendición y una maldición, pero no lo cambiaría, ¡incluso si me cobran de más por eso!", indicó.

La empresaria sostuvo que "cuando tu hermano es Elon Musk abundan los conceptos erróneos", en relación a los prejuicios asociados a los herederos de familias adineradas. Según detalló, este no es el caso de los Musk, quienes fueron criados en su Sudáfrica natal por su madre, Maye, que llegó a tener hasta cinco trabajos para poder mantenerlos tras huir de un "matrimonio abusivo". "La gente piensa que nacimos ricos, y es como: 'ah, no'", dijo.

La difícil infancia de los hermanos Musk

Tosca Musk es la menor del tridente compuesto por el multimillonario Elon, de 51 años, y Kimbal, que se enriqueció trabajando en las empresas de su hermano y también se dedica a la industria de la gastronomía. Nacidos en Sudáfrica, su historia estuvo marcada por la separación de sus padres, la modelo Maye y el militar Errol Musk, en 1979 luego de un "matrimonio abusivo", cuando la única mujer entre los hermanos tenía apenas cinco años.

"Existe la percepción de que teníamos mucho dinero mientras crecíamos”, dice Tosca, "pero esa no es la verdad. Después de que mis padres se divorciaron, mi madre, mis hermanos y yo estábamos juntos y no teníamos dinero", contó.

Su madre, modelo y aspirante a nutricionista, llegó a tener hasta cinco trabajos para criar a sus hijos y les transmitió "una ética de trabajo feroz". "Los tres trabajamos desde que supimos leer y escribir", aseguró Tosca, quien trabajó asistiendo a su mamá como recepcionista desde los nueve años. En ese entonces Elon había vendido su primer programa informático a una revista con tan solo doce años, y también dedicaba timpo a explicarle a su mamá cómo funcionaba el procesador de textos.

Elon Musk dice que ha mejorado el aspecto “corrosivo” de Twitter

Los chicos también acompañaban a Maye cuando hacía visitas médicas, cuando realizaba pasantías como nutricionista o durante su trabajo como modelo. "No podía pagar el cuidado de los niños, así que nos llevaba al trabajo. A veces nos llevaba a los desfiles de moda y todos nos sentábamos en la audiencia a hacer nuestra tarea, esperando que ella terminara", detalló Tosca Musk.

No obstante, consideró que tuvo "una buena infancia" a pesar de las dificultades. "Mi familia me cuidaba y amaba. Mi madre siempre tuvo la actitud de que si no te gusta algo, piensa en un plan para cambiarlo". No puedes simplemente sentarte allí y revolcarte en la miseria. Así es como hemos operado todos nosotros en la familia", añadió.

Elon Musk reveló la fórmula de su éxito: trabaja los 7 días y duerme 6 horas

De Sudáfrica a Canadá

El ímpetu de la joven Tosca la llevó a seguir los pasos de su hermano Elon, quien se había mudado a Toronto, Canadá, a los 17 años para profundizar sus estudios de informática. "Pensé que también deberíamos ir a Canadá, pero mi madre pensó que deberíamos esperar unos años. Así que cuando estaba visitando a mi hermano, puse nuestra casa a la venta, todo lo que teníamos e intenté vender el auto también", reveló.

La madre, en tanto, no se enojó sino que estuvo de acuerdo con la decisión de su hija adolescente, a quien había criado con "mucha libertad" y, con ella, "mucha responsabilidad esperada en el sentido de: debes cuidarte y debes aprender a cocinar y limpiar", dijo, y sumó: "Tenías que apoyar a las personas que estaban haciendo todo lo posible para apoyarte en la vida".

De esta forma, el resto de los Musk se mudaron a la ciudad canadiense en busca de mejores oportunidades. "Ella nunca se arrepintió, a pesar de que yo era el que echaba de menos a mis amigos y quería volver (a Sudáfrica)", contó.

Su carrera en la industria cinematográfica

En 2001 escribió y dirigió su primera película, Puzzled (con Elon, un mero millonario en ese entonces, actuando como productor ejecutivo de la película), y en 2017 comenzó Passionflix, un exitoso servicio de streaming de películas románticas que en algunos casos fueron calificados como "porno suave para mujeres" (que representan el 90 por ciento de los suscriptores), algo que Tosca desaprueba.

"Creo que hay una forma específica de cómo los hombres deben tocar a las mujeres y cómo deben hablar... y si ves a un hombre acariciando suavemente el rostro de una mujer [en la pantalla], puedes esperar eso de tu pareja. Espero que mis películas muestren a los hombres cómo comportarse con las mujeres de una manera respetuosa y cariñosa", dijo.

Cómo eligió al donante de esperma para concebir a sus gemelos

Los gemelos Isabeau y Grayson de diez años, Isabeau fueron concebidos a través de un proceso de inseminación artificial. "Tenía 37 años y acababa de terminar una relación con una buena persona, pero no alguien con quien te gustaría casarte. Quería tener hijos, pero en realidad no quería estar en una relación con nadie con quien tener estos hijos, así que decidí tenerlos por mi cuenta con in vitro y un donante de esperma anónimo", contó Tosca Musk.

Heredero de una familia exiliada de Cuba: quién es el multimillonario dueño del Inter de Miami donde jugará Messi

Para buscar al donante perfecto, Tosca trabajó con un "casamentero" que le sugirió buscar a alguien "que se pareciera a ella" para que sus hijos se vieran exactamente iguales a ella. Tras evaluar varios perfiles y cartas de donantes, eligió a uno con características deportivas para complementar sus genes Musk.

"No disfruté estar embarazada en absoluto. El parto también fue horrible, horrible. Estoy muy feliz con mis dos hijos, así que no tendré más, y estoy muy agradecida de haber tenido la capacidad y la oportunidad de hacer esto", comentó.

cd / ds