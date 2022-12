Tosca Musk produce series soft sex y está orgullosa de su hermano

Mientras de su hermano Elon Musk salen noticias a diario, sobre todo desde que oficialmente se hizo cargo de Twitter, ella cultiva un bajo perfil que solo cambia de tono cuando tiene que lanzar un nueva producción de Passionflix. Esa es la empresa de Tosca Musk –la menor de los tres hermanos Musk–, con la que produce series y películas soft sex, es decir, historias de amor con ciertos patrones que se repiten a través de distintos personajes y escenarios, y donde la seducción prima por sobre lo sexual que no alcanza siquiera a ser semiexplícito. Con ese catálogo, la empresa de contenidos de Tosca está presente en unos ciento cincuenta países y el 90 por ciento de sus suscriptores son mujeres.

Orgullo. De todas formas, cuando acepta una entrevista sabe que el tópico “hermano Elon” no lo puede soslayar. Y eso se dio en ocasión de un reciente lanzamiento de una nueva serie. Si bien dijo que cuando viaja, si puede evita dar su apellido, también expresó: “Estoy increíblemente orgullosa de mi hermano mayor; es un fenómeno. Es excepcional en muchos sentidos y sus objetivos para ayudar a la humanidad van más allá de lo que cualquiera pueda imaginar”. A su vez, relató que no le gusta que su hija escuche chistes negativos en YouTube sobre Elon y que ella tiene que explicarse algunas de las cosas que sobre él dicen en redes”.

Tosca no es de pedirle consejos empresarios pero cuando él quiere dárselos, escucha y después decide qué hacer. Le gusta cómo Elon Musk explica algunas cosas de sus múltiples intereses y recordó en particular cómo fue que, hablando con su hermano de Space X, él describió lo difícil que era aterrizar un cohete. “Me dijo: ‘Tosca, es como tomar un lápiz, y hay un borrador en un lado y quiero que lo arrojes al aire y que lo aterrices en ese borrador’. Yo estaba como: ‘Elon, no podés hacer eso’. Pero él sí lo hizo”.