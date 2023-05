Elon Musk reveló la fórmula de su éxito: trabaja los 7 días y duerme 6 horas

El multimillonario Elon Musk dio a conocer sus hábitos de trabajo y cuestionó el home ofice calificándolo de “moralmente incorrecto".

El CEO de Tesla y Twitter dijo que trabaja siete días a la semana y duerme seis horas por la noche. ¿Vacaciones? Sólo se toma dos o tres días libres por año, afirmó en una entrevista brindada a CNBC,

"Intenté trabajar menos. Aunque estoy despierto más horas, hago menos cosas. Y el nivel de malestar cerebral es alto si duermo menos de seis horas", afirmó a la cadena estadounidense.

Con respecto al trabajo remoto, muy difundido desde la pandemia del Covid-19, el magnate afirmó que los empleados son más productivos en persona.

"Es un error asumir que tienen que ir a trabajar cuando tú no lo haces", explicó. Agregando: 'No es solo una cuestión de productividad. Creo que es moralmente incorrecto", indicó.

"Hay algunas excepciones, pero en general creo que la idea de trabajar desde casa es un poco como la cita falsa de María Antonieta, 'Que coman pastel'", comentó.

"Vas a hacer que las personas que preparan tu comida y la entregan no puedan trabajar desde casa; las personas que vienen a arreglar tu casa no pueden trabajar desde casa, pero ¿tú sí puedes?". Y agregó: "¿Te parece moralmente correcto? Eso está mal".

Trabajo remoto y mundo de fantasía

Para Musk, las personas que hacen trabajo remoto con sus laptops viven "en un mundo de fantasía. Como dije, miren los autos. ¿La gente está trabajando desde casa aquí? Por supuesto que no".

Por esta razón, el CEO de Tesla, SpaceX y, hasta hace poco, de Twitter, requiere que sus empleados se presenten al trabajo en persona. "Trabajo los siete días de la semana, pero no espero que los demás hagan lo mismo", aclaró.

