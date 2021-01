Twitter reconoce que silenciar a Trump puede ser un precedente peligroso

El CEO de Twitter, Jack Dorsey, respaldó el pasado martes el bloqueo de la cuenta presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, reconoció que dicha medida sienta un precedente que podría ser "peligroso" y representa un fracaso en su búsqueda de "promover conversaciones saludables".

Trump ha utilizado las redes sociales como un megáfono durante su presidencia, pero las plataformas limitaron su acceso desde que una turba violenta de sus partidarios irrumpió en el Capitolio la semana pasada.

Luego de tomada la decisión, Dorsey procedió a difundir una cadena de tuits en los cuales justificó el accionar de la red social, a la vez que realizó algunas aclaraciones sobre la medida. "No celebro ni me enorgullezco de que tengamos que prohibir a @realDonaldTrump de Twitter" comenzó.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

Sin embargo, aseguró creer que "era la decisión correcta" , sustentándose en "una circunstancia extraordinaria e insostenible" que lo obligó a centrar sus acciones en pos de "la seguridad pública". Remarcó, también, que "tener que prohibir una cuenta tiene ramificaciones reales y significativas".

"Si bien hay excepciones claras y obvias, creo que una prohibición es un fracaso nuestro en última instancia para promover una conversación saludable" continuó el CEO a la vez que determinó que lo ya hecho "sienta un precedente peligroso".

Finalizando con su aporte, anticipó que "este momento en el tiempo puede requerir esta dinámica, pero a largo plazo será destructiva para el noble propósito y los ideales de la Internet abierta". "Todo lo que aprendamos mejorará nuestro esfuerzo y nos impulsará a ser lo que somos: una humanidad trabajando unida" concluyó.

I believe the internet and global public conversation is our best and most relevant method of achieving this. I also recognize it does not feel that way today. Everything we learn in this moment will better our effort, and push us to be what we are: one humanity working together.