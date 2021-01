Twitter suspendió de manera permanente la cuenta de Donald Trump

Twitter se sumó a Facebook en el cierre de cuentas de Donald Trump. Luego de las últimas polémicas decisiones y palabras de los últimos días del presidente saliente, las redes sociales decidieron suspender sus perfiles en la web.

Ayer, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, informó de que la cuenta de Trump había sido bloqueada de forma "indefinida" dada que el magnate neoyorquino habría violado la política de la red social.

En un comunicado, Zuckerberg ha confirmado así que Trump no podrá hacer uso de su cuenta de Facebook hasta que termine su mandato y ha lamentado la "retórica insurreccionista" utilizada por el mismo.

"Los eventos de las últimas 24 horas han demostrado claramente que Trump trata de utilizar su tiempo en la Casa Blanca para socavar una transición pacífica y legal de poder con el equipo de su sucesor, Joe Biden", recoge el texto.

Así, Zuckerberg ha manifestado que cree que los "riesgos de que el presidente siga utilizando el servicio son demasiado grandes". "Por ello, hemos ampliado la cancelación de su cuenta en Facebook e Instagram de forma indefinida y al menos durante dos semanas hasta que finalice el traspaso de poder", ha sostenido.

Se trata de la primera vez que la plataforma bloquea de forma permanente a Trump y la decisión ha sido tomada un día después de que una horda de seguidores del actual inquilino de la Casa Blanca asaltara el Capitolio durante la sesión para ratificar la victoria de Joe Biden en las presidenciales.

Nancy Pelosi pide al Ejército "restringir" el acceso de Donald Trump a "los códigos de armas nucleares"

Por otra parte, la plataforma de transmisiones en directo Twitch también se ha sumado a Twitter, que ha suspendido temporalmente la cuenta del mandatario estadounidense.

Twitch, que ha procedido a suspender el canal de Trump, ha indicado que la decisión ha sido tomada "tras el terrible ataque" registrado contra el Capitolio. "Dadas las circunstancias extraordinarias y la retórica incendiaria del presidente creemos que es necesario tomar medidas para proteger a nuestra comunidad y prevenir que Twitch se utilice para incitar a la violencia", señala la empresa en un comunicado.

Trump no asistirá al traspaso presidencial

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor en el cargo, Joe Biden, una situación que no ocurre desde 1869, hace 152 años, cuando el exmandatario Andrew Johnson no acudió al acto de inauguración de Ulysses Grant.

Con este anuncio, serán cuatro los presidentes estadounidenses en toda la historia del país que decidieron no ir a la toma de posesión del siguiente mandatario, de acuerdo a la Asociación Histórica de la Casa Blanca: John Adams (1797-1801); John Quincy Adams (1825-1829); Andrew Johnson (1865-1869); y el propio Trump.

En el caso más actual, Trump sostiene que las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre fueron "robadas" por parte de los demócratas, una teoría que ha mantenido hasta hoy.

De hecho, no fue hasta este jueves que reconoció por primera vez explícitamente su derrota en las elecciones de noviembre y condenó el asalto perpetrado el miércoles por sus seguidores en el Congreso, un hecho del que ha sido responsabilizado por haberles arengado con sus infundadas denuncias de fraude electoral antes de que ocurriera.

El mandatario neoyorquino se ha pasado los últimos dos meses, desde que se conocieron los resultados de las elecciones, denunciando irregularidades en las elecciones y un presunto fraude que no ha podido demostrar.