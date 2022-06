Un hotel alojamiento de Azul escrachó a sus clientes y los acusó de robarse los insumos

La dueña de un hotel alojamiento ubicado sobre la Ruta 3 en Azul, provincia de Buenos Aires, estaba cansada de que sus clientes robaran continuamente todo tipo de objetos e insumos del establecimiento, por lo que tomó la drástica decisión de escracharlos en redes sociales.

La historia se hizo viral en internet cuando la página de Facebook “Motel ruta 3” publicó la imagen captada por las cámaras de seguridad de un vehículo y amenazó con revelar su patente si el dueño no devolvía el toallón que se había llevado del lugar.

Video y polémica en redes: una madre sacó a su hija del boliche a cinturonazos

“Hoy 25/06/2022 de la habitación N°7 un Gol negro con vidrios polarizados, de 16:10 a 17:30 se llevó el acolchado… Si no lo devuelve publico la foto con la patente”, agregó después acusando a otro de los clientes.

Continuando con los escraches, agregó: “Peugeot 206 gris claro se llevó el toallón de la habitación 8. La patente termina en 3…Próximamente publico la foto”.

"Telo escrachador": la polémica en redes

Lejos de recibir apoyo, los usuarios de redes no recibieron con mucho agrado sus acusaciones. “No creo que esté bien la forma de actuar del motel!! Primero sacar fotos a todos los vehículos que entran! ¡No creo que puedan hacerlo! Y debe de ser cierto que también filman adentro como se corre los rumores! Tienen que encontrar otra forma de que no les roben!”, comentó un usuario indignado.

“Disculpame, pero no sacamos fotos, tenemos cámaras sólo afuera y como verás siempre se ve la parte de atrás del vehículo, y otra forma no tenemos, optamos por esta porque estamos cansados de que roben absolutamente de todo y no es de ahora, es de años. Solo que así frenamos un poco”, argumentó la dueña.

Se hizo viral por tuitear desde la comisaría: "Le aviso a mi mamá que me detuvieron y me manda videos de gatitos"

Sin dar el brazo a torcer, continuó: “Adentro de las habitaciones por supuesto que no hay cámaras, y si querés te invito a que vengas a ver y sacarte las dudas, eso de ninguna manera nos serviría como negocio”.

Sin embargo, la polémica no se detuvo y a la dueña del establecimiento “se le dio vuelta la tortilla” porque fue ella quien terminó siendo escrachada en un grupo de clasificados de Azul, donde publicaron su foto y la acusaron de tener “a las mucamas en negro y cobrando dos mangos”.

Frente a las repercusiones inesperadas, desde la página de Facebook de “Motel Ruta 3” borraron todas las publicaciones realizadas al respecto, incluyendo, por supuesto, las imágenes de los vehículos.

AS/ff