Coronavirus: dos jóvenes hicieron un video para alentar a los argentinos

por Mónica Martin

Sí, es cierto, cuando una puerta se cierra se abre una ventana. Eso habrá pensado Alejandro Petrakovsky el domingo en que lo llamó “Rick” De Benedetto para proponerle hacer “un video con mensaje inspiracional” sobre el momento en que estamos viviendo como sociedad. Treintañeros argentinos y realizadores cinematográficos, apenas se conocían; el maldito coronavirus les había hecho perder su primer trabajo conjunto.

Y, si cuando salió con diploma de la Universidad del Cine, de Manuel Antín, Alejandro pensaba que la realización cinematográfica era lo de él, por esa “capacidad que tiene de generar una esfera independiente, un mundo paralelo en el cual sumergirse”, la cuarentena fue su mejor doctorado.

Dijeron “¡sí!” y se pusieron a trabajar a todo pulmón. “Estuvimos seis días seguidos metiéndonos de lleno en las sensaciones y sentimientos que este momento genera en las personas. Y quiérase o no, te llega al alma de una manera bastante intensa. Nos abrió las puertas a un montón de reflexiones sobre cómo nos comportamos como sociedad”, recuerda Alejandro, dueño de la productora Fish Productions. Nunca había realizado un proyecto sin moverse de su casa y la única manera de hacerlo era que fuera colectivo.

“A los que se sienten solos, a los que sufren, a los que cuentan los días, a los que ya no saben qué hacer. A los médicos, a las fuerzas de seguridad, a vos: no estamos solos. Estamos juntos y somos más que nunca en la historia. Hoy la Argentina enfrenta el partido más importante de nuestras vidas y es con nosotros mismos, con nuestra ansiedad, con las ganas de salir y de sentirnos. Sigamos encontrando formas de ayudarnos, de pensar en el otro, de compartir el peso de esta tormenta que está llegando. Ahora más que nunca necesitamos fortalecer la unión porque la única manera de salir de ésta es juntos. Si hay algo que sabemos es salir adelante en tiempos difíciles, con la fuerza que siempre mostramos en nuestras calles, con banderas, abrazos y gargantas rotas. Esta es la oportunidad para demostrarnos quiénes somos y quiénes queremos ser: un pueblo unido. ¿¡Quién hubiera imaginado que la mayor muestra de unión de nuestra historia iba a ser desde casa!? Y cuando nos volvamos a encontrar, que el abrazo sea tan fuerte que no se nos olvide lo que logramos. ¡Gracias Argentina!”… y funde a negro.

Un hashtag mudo -#yomequedoencasa-, y once agradecimientos. Siempre un gracias. Y ya está todo dicho. Casi dos minutos antes, un comienzo en la soledad y hace dos segundos, un cierre en el abrazo. En el medio, una cámara melancólica y sepia se deja llevar por la pizzería Güerrin y el estadio de River Plate; el teatro Metropolitan y la Facultad de Derecho; el Obelisco y la cancha de Boca Juniors. Todo pasa. Momentos. El hombre ve pasar la vida desde el balcón y la mujer, repasa su propia historia desde la cama. Todo pasa, incluso el lentísimo encierro en este gran colectivo de soledades.



Y así se hizo, con muchos diciendo presente a la distancia: los amigos que robaban fotos desde los balcones; Rick y su novia –con barbijo y permiso- fotografiando Buenos Aires pelada al amanecer. Gracias al guión whatsappeado con Martín Mazalán y a la voz en off de Albert De Matteis. Y a las imágenes de stock que tenían, y que nunca habían encontrado su destino. Si algo tiene el cine es eso de darte una segunda oportunidad: “la imagen tiene esa fuerza de retrotraerte al pasado… es como cuando ves los videos de viajes que hiciste con tu familia o la foto de tu abuelo”.

El futuro ¿nos traerá “No estamos solos, parte II”? “Es lo que muchos me preguntan…creo que la clave hoy es seguir aprendiendo y no dejar de producir; mantenerse activo y no caer en la depresión”, y vuelve al volante de su dron FPV (first person view), su nuevo desafío: ¡planearlo dentro de casa!

