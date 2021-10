Una mujer muere al hacer bungee jumping sin cuerda de seguridad

A pesar de que tenía experiencia en el deporte, Yevgenia Leontyeva murió al practicar bungee jumping desde la terraza de un hotel en Karagandá, Kazajstán. La mujer tenía 33 años y tres hijos que perdieron a su madre por una mala colocación del equipo de seguridad que debía contener su caída.

Leontyeva saltó desde una altura de más de 25 metros segura de que iba a experimentar una fuerte adrenalina, pero no que sería la última de su vida. Lo que ocurrió es que la cuerda que debía resguardarla de cualquier impacto en su caída no estaba correctamente asegurada y no impidió el golpe contra el suelo. La mujer cayó, rebotó y chocó contra la pared del edificio.

RB/FL

De acuerdo al medio Ria, la víctima sufrió de “traumatismo craneoencefálico, hematoma intracerebral, edema cerebral y shock traumático severo” por los fuertes golpes. A pesar de que fue atendida inmediatamente por personal de salud, no se pudo evitar su deceso, ya que llegó en estado crítico.