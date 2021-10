Impacto en Brasil por fotos de personas que buscan comida entre cadáveres de animales

Con el título "Camión con piel y huesos se convierte en esperanza de alimento para los que pasan hambre", el diario Extra de Brasil publicó el 29 de septiembre una serie de espeluznantes fotografías de brasileños que buscan comida entre los cuerpos de animales muertos en Río de Janeiro.

Las desgarradoras fotos, que fueron replicadas en medios de todo el mundo, fueron tomadas por el galardonado fotoperiodista Domingos Peixoto, quien incluso después de haber fotografiado años atrás los efectos del narcotráfico y la pobreza en Río de Janeiro, se manifestó sorprendido al ver a los brasileños buscando comida en la basura.

‘Fora Bolsonaro’, el grito que resonó en todo Brasil

“No he dormido en dos días, tratando de procesar todo. La gente tiene que cocinar con leña, no solo los sin techo. Tenemos que encontrar formas de contar estas historias para tratar de ayudar de alguna manera”, dijo el fotógrafo.

“En el pasado, la gente me preguntaba si podía darle un hueso para el perro. Hoy la gente me pide que consiga algo de comer”, dijo Santos al publicar la serie de fotografías "Brasil 2021: el dolor del hambre", que generó conmoción en todo el país.

“Maldita sea, tenemos que encontrar formas de contar estas historias para ver si podemos ayudar de alguna manera”, lamentó Peixoto, de 57 años.

Las imágenes, que provocaron que miles de brasileños se manifestaran este fin de semana en Río y San Pablo, muestran a un hombre en cuclillas en un camión contenedor sobre una montaña de restos de animales, huesos, sobras y entrañas, recolectados en supermercados y destinados a fábricas de jabones y alimentos para mascotas.

Los testimonios son igualmente desgarradores.

Una mujer de 51 años, fotografiada buscando comida entre cadáveres para sus cinco hijos, declaró: “No sabes cuánto tiempo pasó desde que vi un trozo de carne. Es desde antes de la pandemia. Estoy muy agradecida por eso”.

"¡Solo vacunados podemos llegar al Cristo!" Río de Janeiro adopta el pasaporte de vacunación

“Joven, o comemos esto o nos morimos de hambre”, dijo una mujer al periodista Rafael Nascimento de Souza, que cubrió la noticia con Peixoto para el diario carioca. “Esta es la realidad. Si esto no te enoja, si esto no te conmueve, entonces no sé...” dijo Souza.

El camionero José Divino Santos, de 63 años, uno de los encargados de transportar los restos de carne, dijo al fotógrafo que en los últimos meses aumentó el número de personas que piden huesos y sobras.

“Algunos días llego aquí y tengo ganas de llorar. Un país tan rico no puede ser así. Es muy triste que la gente pase por esta situación. Me duele el corazón”, dijo Santos.

Según una encuesta, más del 50% de los brasileños no aprueba a Bolsonaro

Y agregó: “Antes, la gente pasaba y pedía un trozo de hueso para dárselo a los perros. Hoy, piden un poco de hueso para hacer comida. Pasaron dos o tres vagabundos y se los llevaron. Hay días en los que hay unas 15 personas”.

El diario Extra remarcó en su informe que una encuesta de la Red Brasileña de Investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional reveló que más de 116,8 millones de personas viven actualmente sin acceso pleno y permanente a los alimentos en Brasil. De ellos, 19,1 millones (el 9% de la población) padecen hambre y viven en una “inseguridad alimentaria grave”.

Según estimaciones de la Fundación Getulio Vargas (FGV) de abril, 27,7 millones de brasileños (12,98% de la población) está por debajo del umbral de pobreza, ubicado en 261 reales mensuales (US$49). En 2019, la cifra era de 23,1 millones de pobres (10,97%).

Según una reciente encuesta del instituto Datafolha, 85% de los brasileños redujo el consumo de algún alimento este año y un 67% disminuyó el de las carnes rojas. Además, un 46% bajó la ingesta de lácteos, y alrededor del 35% la de arroz y frijoles, centrales en la cocina nacional.

