Habrá vacunas contra el coronavirus para los choferes de la UTA. Esa fue la conclusión de una larga jornada en la que los trabajadores afiliados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) marcharon con sus colectivos en el centro porteño, provocando un enorme caos en el tránsito, reclamando ser incluidos entre los sectores a ser vacunados con prioridad por su condición de esenciales. Y se llevaron una promesa oficial de inclusión en los planes de inoculación, en la medida que vayan llegando más vacunas desde el exterior.

"Nos fuimos muy satisfechos; pero nos interesa aclarar que no lo nuestro no fue una protesta, vinimos con los colectivos por una necesidad, ya que estamos desde el primer día de la pandemia transportando gente, nunca dejamos de prestar servicios, y por eso, porque somos trabajadores esenciales en esta lucha contra la pandemia, es que necesitamos ser vacunados", dijo Luis Duperre, el secretario gremial de la UTA luego que los representantes de los choefres fueran recibidos por autoridades de Transporte al atardecer, cerrando un día agitado en el centro porque no solo hubo marcha de colectivos por el tema de la vacuna, sino que también movimientos sociales se movilizaron en reclamo de mayores niveles de asistencia para planes y comedores en el marco, también, de la pandemia.

"Lo más importante es que nos reconocieron que éramos trabajadores esenciales, y que vamos a seguir trabajando en una prioridad de vacunación para todos los trabajadores del transporte público de pasajeros", agregó Duperre, señalando que para poner en marcha ese operativo de vacunación el gremio se comprometió a aportar al Ministerio en las próximas horas los padrones respectivos de trabajadores, comenzando por supuesto por los de mayor edad y disponiendo que las inoculaciones se cumplan en varias etapas.

El Gobierno ya había accedido esta semana a otro reclamo similar desde los movimientos sociales, comprometiéndose a suministrar 70 mil vacunas para que sean aplicadas a quienes trabajan en comedores y merenderos populares, en el marco de la segunda ola de COVID-19 en Argentina, finalmente el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con los movimientos sociales para suministrar 70.000 vacunas que se destinarán a los colaboradores de comedores y merenderos populares. La idea es evitar el cierre de estos centros de asistencia alimentaria con el fin de contener la crisis social.

Sobre ese tema, la ministra de Salud Carla Vizzotti confirmó el tema luego de una reunión que mantuvo con dirigentes del Movimiento Evita y de Barrios de Pie, tras el pedido realizado en ese sentido ante el presidente Alberto Fernández. De la solución del reclamo también fue parte el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y este jueves los que se llevaron también la promesa de vacunación fueron los choferes. Solo queda, entonces, mirar hacia Ezeiza para esperar la llegada de nuevos cargamentos de vacunas que puedan atender la creciente demanda, en momentos en que la pandemia azota cone special crudeza, al punto que este jueves marcó otro triste récord con 561 fallecidos y 26.053 nuevos casos confirmados.

