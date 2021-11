Vecino corría autos para dejarlos en infracción y llamar a la grúa: quedó grabado y fue denunciado

En Bahía Blanca, un taxista se vio obligado a filmar a escondidas lo que pasaba con su auto, porque sabía que lo dejaba bien estacionado y, sin embargo, se lo terminaba llevando la grúa. Lo que ocurría era que un vecino se dedicaba a mover los vehículos y los estacionaba en lugares no permitidos, luego llamaba a Tránsito Urbano y veía cómo la grúa se llevaba los autos.

“No tiene sentido lo que hace, se debe divertir con eso”, dijo uno de los damnificados a La Brújula 24. “Este tipo me corrió el auto, lo tiró arriba de la vereda, estacionó su camioneta y llamó a la Guardia Urbana, después se va como si nada”, detalló al ver el video que filmaron las cámaras de un hotel de la zona.

“No tiene sentido, se debe divertir con esto. Yo no lo conozco y nunca lo vi en mi vida, es un hombre grande. Lo ubiqué, sé que vive cerca de ese lugar”, agregó con sorpresa. El hombre además contó que su auto, al ser un taxi, es su herramienta de trabajo, por lo que además de tener que pagar la multa, pierde la plata de no poder trabajar.

El “corredor de autos” supuestamente cuida un lugar abandonado en el que él pintó la patente de su auto, pero que, según el taxista, no sería de ese hombre. “No me cobraron nada por suerte, la Municipalidad me entregó el auto sin pagar nada cuando vieron el video”, agregó aliviado.

Según le explicó Marcelo Borda, director municipal de Tránsito Urbano, a ese medio es un delito tocar vehículos ajenos sin autorización. “El único que tiene autorización para removerlo del lugar, si está cometiendo una infracción, es el Municipio”, aclaró.