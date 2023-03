Víctor Hugo Morales le bajó el pulgar a Wado de Pedro: "No puede ser Presidente"

El periodista y relator deportivo Víctor Hugo Morales criticó la foto del ministro de Interior Eduardo "Wado" de Pedro en Expoagro con Jorge Rendo, el presidente del directorio del Grupo Clarín y uno de los señalados en el viaje a Lago Escondido con jueces, fiscales y funcionarios del Gobierno porteño.

"Quiero decir algo de la foto en la que aparece Wado con Rendo, el que llevó a los jueces corruptos a Lago Escondido, que visitó al ex jefe del Ejército César Milani para decirle que no iba a tener problema si hablaba mal de Cristina Kirchner", introdujo en La Mañana, su programa en la radio AM 750.

Allí apuntó directo contra uno de los hombres de Cristina Kirchner en la Casa Rosada. "Aquellos que entran en el circuito de las relaciones públicas no pueden después ser presidentes", sentenció Víctor Hugo Morales. Igualmente advirtió que él mismo puede "estar equivocado", pero destacó: "La independencia depende de las relaciones que han tenido".

Según el análisis del relator, a De Pedro se le complicaría "cuando haya que cortar cabezas", en caso de ser Presidente.

Esto también lo relacionó con el actual mandatario, Alberto Fernández. Sostuvo que "no pudo hacer nada para llevarnos a los sueños que teníamos" porque "toda su vida fue un relacionista público, de candidatos, de personajes que tienen que ver con las empresas y después es muy difícil". Igualmente, sobre De Pedro destacó que le provoca simpatía "su militancia y su coherencia".

Wado De Pedro en Expoagro

El ministro de Interior fue el principal representante del Gobierno nacional en este evento que organizan las gremiales agropecuarias con el Grupo Clarín y La Nación. Allí el funcionario planteó que "uno de los desafíos que tenemos es volver a unir al peronismo con el campo y al decir campo también estoy generalizando y estoy cayendo en el mismo error".

"Para nosotros no hay federalismo, no hay arraigo si al sector agropecuario no le va bien, porque en el interior de la Argentina gran parte de la población vive del sector agropecuario", agregó.

En ese contexto se dio la foto con Jorge Rendo y otros empresarios que rechazó Víctor Hugo Morales. En el encuentro, De Pedro afirmó: "No hay algo ideológico, al contrario, somos los que promovemos, los que protegemos y los que fomentamos todo modelo productivo que lleve dignidad y empleo a las familias argentinas".

