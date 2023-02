Arabela Carreras: "Para llegar a Lago Escondido hay que expropiar y alambrar, y no es nuestra prioridad"

La gobernadora de Río Negro Arabela Carreras sostiene que, entre quienes marcharon a Lago Escondido, hay manifestantes provenientes de Buenos Aires que no militan algunas causas en sus ciudades con la misma vehemencia que lo hacen en la Patagonia: "representan a un signo político y tienen recursos oficiales para manifestarse", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Algunos de los últimos entrevistados que se refirieron al tema de Lago Escondido afirmaron que, a pesar de que existe un fallo de la justicia que ordena su apertura, el gobierno de Río Negro no actúa. No gustaría escuchar tu opinión al respecto...

Hay un camino vecinal que atraviesa campos privados y se originó con huellas que utilizan los pobladores desde hace muchísimos años, pero no es un camino oficial. La justicia ordenó al gobierno de la provincia de Río Negro a poner los recursos para expropiar toda la tierra necesaria.

Hay que pensar que para llegar a Lago Escondido hay una gran cantidad de propiedades en el camino, hay que partir al medio los campos de los pobladores, pagar el valor de la expropiación y alambrar todos los campos que estamos dividiendo en los pasos del camino. Esto representa un gasto millonario y tenemos una demanda similar de pobladores que quieren llegar a sus campos a través de un camino público y no pueden hacerlo. Hay un presupuesto de alrededor de 30 mil millones de pesos para emprendimientos similares. Entendemos que podemos poner esto en la lista de obras que hay que hacer, pero definitivamente no es una prioridad.

¿Por qué se genera esta controversia?

En primer lugar, quiero destacar que los patagónicos y las patagónicas defendemos el acceso a los cursos de agua y a los lagos desde hace muchísimos años. Con el lago Nahuel Huapi, por ejemplo, que tiene muchos propietarios adinerados nacionales y extranjeros que obstruyen el paso a la costa.

Ahora nos encontramos con una militancia de la provincia de Buenos Aires que viene a exponer sus conceptos ideológicos sobre la Patagonia y militan temas que no vemos que se militen frente a las multinacionales que seguramente tienen propiedades en la provincia de Buenos Aires. Aquí está mal visto que vengan con esa prepotencia y atropellen a los vecinos que toda la vida vivieron en ese lugar.

También hay críticas hacia vos porque cuando se generó ese enfrentamiento entre militantes de la provincia de Buenos Aires y gente del lugar tratando de pasar por ese camino, por ahora privado, la policía no intervino, ¿cuál sería tu respuesta a esa crítica?

Nosotros pusimos recursos públicos de la Provincia de Río Negro para evitar esta situación y cuidamos la integridad física de las personas con ambulancias. Aprovecho para contarte que el personal de salud no quería ir por las agresiones que recibía por parte de los militantes. También pusimos policías. Está todo filmado, porque instalamos cámaras para registrar cualquier intervención y descartar abusos por parte de la policía, conociendo la costumbre de denunciar que tienen estas personas.

Lo que ocurrió es que un grupo de 8 o 10 personas evadieron el control policial, rompieron un alambrado en un lugar que no estaba a la vista de la policía, e ingresaron en los campos, a unos 1.000 metros de donde estaba el puesto de control. Allí se enfrentaron con los vecinos dueños de esos campos. Estamos de acuerdo con la libertad de expresión, incluso en este caso coincidimos en que sería deseable facilitar el acceso a todos los cursos de agua, pero esto requiere grandes recursos públicos por la forma en que ha sido comprada y vendida en la tierra en la Patagonia.

Daniel Gollán: "Hay que saber qué esconde Lago Escondido, por qué empresarios y políticos se reúnen allí"

¿Se ha tomado el Lago Escondido y Río Negro como escenario de batalla de una escena nacional que no tiene que ver con el lugar en sí mismo?

Yo creo que, en parte, puede tener algo que ver con el lugar, porque es real que es un lago de difícil acceso, pero hay otros accesos que son difíciles como todo paisaje de montaña. Hemos visto a Juan Grabois desplegando recursos públicos para manifestarse aquí, lo mismo a Magdalena Odarda y a Jorge Rachid. Todas personas que no viven en la Patagonia, representan un signo político y tienen recursos oficiales para manifestarse.

¿Hay relación en este tema con la interna que hay en tu provincia y el rompimiento del frente Juntos somos Río Negro?

No lo podría asegurar, creería que no.

Weretilneck realizó un acuerdo con todos los integrantes de La Cámpora y con sectores del radicalismo. La verdad es que me parece injusto para los que habitamos la Patagonia que, en función de electorados que no están aquí, más ideologizados, pero que no conocen nuestra realidad, tengamos que ser escenario de estas disputas.

Había dos modelos allí, militantes con recursos para venir hasta la Patagonia y que pueden tomarse una semana libre para hacer esta manifestación, y, por otro lado, los trabajadores y trabajadoras de los campos que quieren estar en paz, cuidar sus animales y seguir con su vida rural.

¿Cuál es tu posición respecto al lanzamiento de Alberto Weretilneck como gobernador?

Yo he decidido no confrontar. Tengo un año de mandato con una gestión bien considerada por los vecinos. Yo me había comprometido a apoyarlo en caso de que él desee regresar a la provincia. Por otro lado, vemos, a nivel nacional, que hay un desangre en cada confrontación interna y la población no desea esto. Necesitamos paz social para llevar adelante los objetivos de gestión. Para construir un país distinto, tenemos que hacer políticas diferentes y mostrarlos con acciones, no solo con dichos.

Grabois dijo que la detención de Jones Huala es una "cortina de humo sobre el verdadero problema de la Patagonia"

En las distintas entrevistas que hemos tenido destacamos tu profundo acercamiento religioso, más precisamente al budismo. ¿Creés que hay una relación con tu forma pacífica de aceptar el regreso de Weretilneck?

Seguramente las decisiones se conforman con distintas perspectivas. Lo racional es muy propio de la cultura occidental. En mi caso, parto de los componentes de una mirada más oriental y armónica, poniendo a los demás como prioridad y no a las propias ambiciones.

¿Qué reflexión tenés acerca de la detención de Jones Huala?

Estamos haciendo muchos operativos, porque tenemos varias personas relacionadas al conflicto del Lago Mascardi con pedido de captura. Se está trabajando en un territorio difícil por sus características boscosas y rurales. Esta captura tiene que ver con la investigación realizada por la policía, y también con la denuncia particular de vecinos que lo encontraron buscando un escondite durante la noche.

ADP MF