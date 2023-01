Martín Soria y Martín Doñate no solo comparten su nombre. Ambos son oriundos de Río Negro y caras visibles a nivel nacional por sus roles que ocupan como ministro de Justicia y como senador en pugna por un lugar en el Consejo de la Magistratura. Pero también son protagonistas de un enfrentamiento político en su provincia, donde el ministro de Alberto Fernández calificó al dirigente de La Cámpora como "un bobo nuevo".



Soria, una de las voces más altisonantes del Gobierno en materia judicial, no solo piensa en el juicio político a la Corte Suprema que la Rosada intenta mantener en agenda. También trata de no perder su rol en la política local y es por eso que en los últimos días canalizó su enojo con Doñate, quien viene de sellar un acuerdo político con Juntos Somos Río Negro, comandado por el senador nacional y ex gobernador Alberto Weretilnek.

El ministro Soria denunció que la jueza Capuchetti "está contratada por Larreta" desde 2019

"Cuando pensábamos que no iba a haber un traidor más grande para el peronismo de Río Negro que Miguel Ángel Pichetto, siempre aparece un bobo nuevo", dijo Soria en una entrevista en Somos El Valle, donde también le preguntaron qué le parecía el "gran acuerdo rionegrino" por el que Weretilneck logró atar a sus filas a una gran porción del peronismo provincial.

"Me parece que todas esas cosas la gente las termina castigando. Mezclar el agua con el aceite y los perros con los gatos es algo que ya hizo (Miguel Ángel) Pichetto. Después los peronistas te terminan castigando porque o sos peronista o sos un mamarracho, un saltimbanqui de la política como lo fue Weretilneck y lo sigue siendo", lanzó Soria ante el micrófono de la prensa provincial.

Cómo es el acuerdo entre Doñate y Weretilnek

El lanzamiento del mencionado acuerdo se llevó a cabo este miércoles 18 de enero con una presentación en la localidad de Luis Beltrán, gobernada por Juntos Somos Río Negro.

"Es el nacimiento de una nueva esperanza en Río Negro mediante las coincidencias que nos unen independientemente de la expresión partidaria y la referencia nacional porque lo prioritario es defender Río Negro", defendió Doñate hace algunos días según consigna el portal RN.

Desde el lado de Soria aseguran que Weretilneck logró avanzar sobre el peronismo.

El acuerdo es visto por el sector de Soria como un avance del partido provincial JSRN sobre el peronismo, mientras que Doñate prefiere definirlo como "un proceso natural".

Antes de la confirmación de la alianza y la oficialización en el acto de ayer, las reuniones y especulaciones abundaban en el terreno provincial. En Río Negro aseguran que el quiebre en el peronismo data de agosto del año pasado cuando Doñate logró la consagrar su postura ante la estructura del Partido Justicialista provincial.

"Respeten la democracia": EEUU reprobó el juicio político del Gobierno contra la Corte

"Nos une Río Negro" fue el nombre elegido para la alianza electoral mediante la cual se anexaron referentes de Nuevo Encuentro y del Frente Renovador. En todo ese contexto político el que llegó a marcar la cancha en septiembre fue el presidente Alberto Fernández, que en un acto de entrega de viviendas en la provincia bancó a Soria por medio de un halado a la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, a quien calificó como "el futuro" de la política patagónica.

Pero el "gran acuerdo rionegrino" también afectó al presidente y su agrupación política, el Partido del Trabajo y la Equidad (Parte). Es que un sector se alineó con Doñate y el oficialismo provincial mientras que el otro, con la ex senadora Magdalena Odarda a la cabeza, se quedó del lado de Soria.

Doñate, el elegido de Cristina Kirchner para el Consejo.

De acá en más

El acuerdo entre Doñate y Weretilneck logró establecer una base mediante la cual ambos referentes comenzarán a trabajar para consolidarse de cara a las elecciones del 16 de abril próximo.

En tanto, el enfrentamiento entre Soria y Doñate se mantiene acallado a nivel nacional, donde ambos están concentrados en sus tareas. En ese plano, el enfrentamiento se torna paradójico.

El ministro de Justicia, espada judicial del Frente de Todos y un poco más cercano a Alberto Fernández que al kirchnerismo, es un fiel defensor de las estrategias judiciales contra la Corte Suprema. Lo mismo contra la movida del cortesano Horacio Rosatti de modificar el Consejo de la Magistratura, veta que abrió una disputa política y judicial con Juntos por el Cambio.

En ese marco, al ministro no le queda otra que, a priori, defender los intereses que impulsan a Doñate como el elegido para sentarse en el Consejo en representación de la segunda minoría frente al intento de Luis Juez de quedarse con ese lugar.

AS/ff