Álvaro González: "El motivo del juicio político a la Corte son sus fallos"

El abogado y dirigente político, Álvaro González, opinó que el oficialismo tiene una responsabilidad institucional en garantizar que se respete la Constitución y las leyes, y no la está cumpliendo. “La Corte está interviniendo en situaciones en las que la política ha fracasado”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Usted dijo que este juicio político a la Corte es de una gravedad inadmisible. Me gustaría su comparación con el juicio que realizó Néstor Kirchner en el 20023 contra la Suprema Corte de aquel momento.

En aquel momento había una fuerte deslegitimación a la “mayoría automática”, era una Corte Suprema que avalaba todo lo que hacía el Poder Ejecutivo. Aquella Corte no tiene nada que ver con esta. Hoy está interviniendo en situaciones en las que la política ha fracasado.

Si uno mira el fallo que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, a la Ciudad le transfirieron la policía, y esa transferencia, según la Constitución, tiene que ser con sus propios recursos. Esos recursos fueron transferidos en su momento.

Llegó el kirchnerismo, con Alberto Fernández, y no hubo forma de ponerse de acuerdo en los números. Ellos decidieron unilateralmente retirar una parte de la coparticipación, y a partir de ahí la discusión se trasladó a la Corte.

Es un fracaso de la política, porque no pudo ponerse de acuerdo en algo que, en verdad, no era tan difícil. A partir de ahí, la Corte llamó a siete reuniones de conciliación, y en ellas tampoco pudieron ponerse de acuerdo. Había una mirada muy cerrada del Gobierno en que los gastos del servicio de seguridad sólo consistía en pagar salarios, cuando hay muchos otros gastos.

Esa coparticipación no afectaba a otros gobernadores, porque era dinero de la Nación, no de las provincias. Ahora los gobernadores salen a avalar un juicio político diciendo que les restringen fondos, cuando eso no es así.

Los jueces no pueden ser enjuiciados por sus fallos. Me parece que es una cuestión más política, donde el Gobierno ha decidido dar una pelea con el Poder Judicial. Nosotros queremos que las cosas sean como tienen que ser. Si se transfieren un servicio, que se transfiera el dinero para que ese servicio pueda funcionar, no es tan difícil de entender.

¿Usted dijo que no había consenso en el oficialismo sobre este tema?

Todavía no nos hemos reunido en la comisión correspondiente. El juicio político es el remedio más grave que impone la Constitución, solo a determinados funcionarios: Presidente, vice y ministros del Poder Ejecutivo. Antes estaban incluidos los jueces, y eso fue modificado en el ‘94.

El mal desempeño es un dato subjetivo. El motivo del juicio político a la Corte son sus fallos, y el mal desempeño fundado en fallos de la Corte me parece un absoluto disparate.

Claudio Mardones (CM): Si nos guiamos por las declaraciones de Juntos por el Cambio, no habría otra actividad en el próximo periodo parlamentario que no sea el juicio político, porque no darían quórum. ¿Cree que hay alguna chance de que se abra una negociación para destrabar las sesiones?

Soy un optimista permanente y creo que, en política, las cosas se resuelven conversando. Ahora, la situación que atraviesa hoy el Congreso es producto de que el oficialismo decidió tomar medidas inconsultas que no podían llevar adelante, como las designaciones para la conformación del Consejo de la Magistratura, dando de baja en forma unilateral lo hecho anteriormente.

Eso provocó una ruptura en el diálogo. A partir de ahí no pudieron conseguir el quórum ni para legitimar las autoridades de la cámara. El oficialismo tendría que tomar nota de que ellos tienen en sus manos la administración del funcionamiento de la Cámara de Diputados de la Nación, y tendrían que tener gestos políticos para poder recomponer el diálogo con la oposición.

¿A qué tipo de gestos se refiere?

Por ejemplo, el asunto que está judicializado de los miembros del Consejo de la Magistratura. Cuando vos te querés quedar con los lugares que son de la oposición, no por una negociación política, sino pasando por arriba de lo que dice la Constitución, generás una situación grave desde el punto de vista institucional.

La sociedad muchas veces mira estas cuestiones de forma atónita, sin entender qué les pasa que no se ponen de acuerdo. El Gobierno tiene la responsabilidad institucional de hacer cumplir lo que establece la Constitución y las leyes, y los lugares que le corresponden a la oposición.

Ellos podrían mejorar la relación sentándose en la mesa y dando un gesto, volviendo a discutir los temas espinosos, porque las últimas sesiones fueron sesiones en las que sólo se trataban los temas que le interesan al kirchnerismo.

Los resultados están a la vista, no están pudiendo juntar los votos, no sólo de Juntos por el Cambio. Todo el espectro político de la Cámara de Diputados está planteando la necesidad de cambiar y empezar de nuevo.

