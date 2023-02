Mientras sigue la convulsión en el Frente de Todos, luego del presunto off del ministro del Interior y las críticas de Andrés Larroque a Alberto Fernández, Wado de Pedro y Juan Grabois compartieron un acto. El evento se realizó en Trelew, Chubut, y llevó como nombre 6ta asamblea por un “Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal”, una propuesta que los dos dirigentes impulsan para llevar adelante un plan quinquenal. No faltaron los pedidos al Gobierno, con un deseo: que “la Argentina funcione de manera integral y con las personas como centro de todas las decisiones”.

A través de un panel, en cuyo fondo se podía leer las palabras unidad, tierra, techo y trabajo, con el dirigente social en el centro, se dieron a conocer propuestas, vieron la luz diversas problemáticas, experiencias y propuestas de vastos sectores de la comunidad organizada para incorporarlos al “plan quinquenal” en el que Grabois y de Pedro se encuentran trabajando desde hace casi un año.

Grabois reconoció que analiza una candidatura: "Estamos desarrollando un Plan Quinquenal con Wado de Pedro"

El funcionario nacional participó del acto de manera virtual, con las siguientes palabras: “Escuchar, planificar y hacer es nuestra consigna para generar una Argentina que funcione de manera integral y con las personas como centro de todas las decisiones”, apuntó. También habló el referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, quien sostuvo que “el crecimiento del producto bruto no garantiza lo que está en el corazón de la doctrina peronista y el movimiento popular que es la felicidad del pueblo. Perón venía y le decía al pueblo cuántas viviendas iba a construir, dónde iban a estar, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cómo iba a ser la producción y la distribución de la tierra”.

Grabois dijo que la detención de Jones Huala es una "cortina de humo sobre el verdadero problema de la Patagonia"

Expresó, acto seguido, que ciertas condiciones elementales hoy no se encuentran y explicó por qué es necesario avanzar con un plan quinquenal: “Lo que era obvio antes, hoy no está. Lo más simple: un trabajo estable, un terrenito, agua potable para todos, cloacas para todos. Estamos parados sobre la segunda reserva de gas del mundo y no tenemos gas para todos”, agregó, y reflexionó sobre el carácter federal del plan quinquenal: “Una patria es necesariamente federal que no es lo mismo que feudal. Federalismo tiene que ver con un proyecto integral de país que se expresa en cada territorio”.

Wado de Pedro busca bajar el tono de la interna con Alberto Fernández: "Debemos aportar sensatez"

Además de Juan Grabois, participaron de la actividad, Luis Núñez, secretario general del STIA (pesca); Luciana Redondo, referenta del Movimiento de Trabajadores Excluidos (economía popular); Noelia Domenez, secretaria general adjunta del SISAP (salud) y Tato Giles, subsecretario de relaciones municipales del Ministerio del Interior. Estuvieron presentes, además, los diputados nacionales Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli y la diputada de la provincia de Buenos Aires, Lucía Klug. Desde la organización de la asamblea apuntaron que intervinieron representantes del movimiento ambientalista, feminista, pueblos originarios, educación, cultura, consumos problemáticos, urbanización de barrios populares, ciencia y tecnología y desarrollo productivo, quienes detallaron algunas de las principales problemáticas de la provincia consecuencia de la falta de planificación.

La interna del Frente de Todos según Grabois

Previo a la asamblea, la figura del MTE no descartó ser candidato a presidente y habló de las tensiones que atraviesa la alianza oficialista. “Si no hay una persona de nuestra generación que represente esa característica que tiene Cristina de confrontación con el poder fáctico, y la mirada de trazo grueso sobre política socioeconomica, yo me presento”, comentó ante Radio 10.

Y añadió: “Queremos que haya un candidato competitivo de nuestra generación. No vamos a militar ni a Massa ni a Alberto porque no nos sentimos representados por ellos aunque seguimos siendo parte de la misma coalición porque es una delimitación con la derecha bolsonarista”. Sobre la dinámica del Frente de Todos, el dirigente aseguró que “estamos en 2023 y hay que cambiar el chip”. “Esto es una coalición por ende no podemos pretender pensamiento único, hay diversidad” dijo Grabois y pidió “diferenciación sin agresión” sin “entrar en una dinámica de reproches porque no es constructivo”.

Finalmente, dio detalles sobre las asambleas que está desarrollando junto a Wado de Pedro en distintas provincias del país desde hace casi un año. “Cuando empezamos no hablamos de candidaturas, decidimos concentrarnos en el programa” aseguró Grabois y detalló: “en cada provincia hay equipos que estudian cuáles son los déficits en términos de salud, educación, acceso a la vivienda, trabajo, ambiente. Luego hacemos una asamblea con representantes de la sociedad civil. Lo que sale de ahí lo tomamos como insumo para hacer un programa, al estilo de los planes quinquenales de Perón para plantearle a la coalición puntos de acuerdo que deberá concretar quien gane las elecciones”.