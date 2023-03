El Gobierno mostró una reacción tardía y atravesada por las peleas internas del FdT

Las balas que impactaron en las paredes de “Único”, el supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, y la amenaza que recibió el astro argentino, terminaron por desnudar las diferencias entre el gobierno nacional, la gestión de Omar Perotti y la municipalidad de Rosario, que conduce Pablo Javkin, en torno a un tema de larga data y que formará parte de la campaña electoral: la violencia y el narcotráfico en Santa Fe. Una problemática que muestra diferentes aristas y que motivó cruces de alto calibre entre los dirigentes con poder de decisión, quiénes ayer se reunieron para dar un anuncio previsto desde hace semanas.

El cónclave protagonizado por Agustín Rossi, jefe de Gabinete, Wado de Pedro y el mandatario provincial en el Salón de los Escudos estaba programado desde hace semanas y sirvió, como relataron las partes involucradas, para aliviar la tensión latente y dar a conocer un entendimiento entre las dos gestiones, que permitirá a las fuerzas de Seguridad santafesinas a utilizar el SIS (Sistema de Identificación Segura), un sistema que permite validar datos biométricos a distancia. Asimismo, Nación financiará la adquisición de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario.

Ataque. Javkin reaccionó ante el ataque al supermercado de la familia Roccuzzo y pidió la presencia de Alberto Fernández.

La Casa Rosada y la administración Perotti arribaron al foro con dardos públicos y privados luego del episodio ocurrido en la madrugada del jueves en la ciudad de Rosario que involucró a la familia del capitán de la Selección. Públicamente, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, admitió que los narcos “ganaron” y el gobernador respondió con celeridad mediante una conferencia de prensa, en la cual dejó en claro su repudio a la frase del funcionario nacional. No solo eso: el viernes, tras el encuentro que mantuvo con Rossi, volvió a dejar en claro su malestar con las palabras del integrante del gabinete, señalando que si estuviese convencido de la victoria del narcotráfico no tendría por qué continuar ocupando un cargo ejecutivo.

Cerca del ministro ven que el gobierno santafesino no da en la tecla en su combate contra el crimen organizado y prueba de ello son los cuatro ministros de Seguridad que hasta el momento tuvo el exintendente de Rafaela. Admiten desacuerdos, con diferentes visiones, pero también creen que, tras el último encuentro, se abren buenas expectativas para atacar un tema que necesita “soluciones integrales” y que contará en los próximos días con anuncios.

“Aníbal habló con Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, hay reuniones periódicas entre fuerzas federales y provinciales, la UIF está trabajando en cuestiones de lavado de dinero y existe optimismo sobre el trabajo mancomunado con la provincia en un tema que tiene décadas”, marcan del lado del líder de la cartera de Seguridad, que destacan además el rol del ministro coordinador, Rossi, un rival en la política local del gobernador: “Puso paños fríos en todo momento en medio de un clima caldeado”.

También aportan que pese a que Aníbal Fernández no estuvo en el cónclave, porque estaba programado que así sea, existió un llamado a Perotti para intercambiar miradas sobre la situación. Ante este medio, allegados al hombre que conduce el Poder Ejecutivo de Santa Fe coinciden en que el foro en la residencia oficial terminó en buenos términos. Y, como señalan cada vez que pueden, la gestión de Fernández en materia de Seguridad para el distrito no genera conformidad básicamente porque, afirman, “el Gobierno nunca terminó de tomar dimensión del tema”.

“Frederic no captó lo que sucedía y desde que llegó Aníbal no se vieron cambios de fondo, por eso la tensión que existe entre el gobernador y el ministro”, admiten. Al momento de ensayar una explicación por la situación que atraviesan, exponen que atacaron desde el primer momento terminales de recaudación del narcotráfico, lo que terminó desencadenando “nueva violencia en las calles” y lo que llaman “la narco extorsión: en busca de dinero, hay aprietes a comercios, a organizaciones sociales”.

Pero las diferencias también dañaron la relación de Perotti con el Presidente, al punto tal de que trascendió que el gobernador evitó tener un encuentro con Alberto Fernández ante la falta de anuncios concretos por parte del Gobierno.

"Repudio total": Perotti cruzó a Aníbal Fernández tras el ataque a la familia Roccuzzo

El tema generó, a su vez, un cruce que no pasó inadvertido: el del jefe de Estado y Javkin. En Olivos, aseguran que en la conversación que mantuvieron solo intercambiaron información sobre las posibles causas que motivaron el ataque al comercio de Rocuzzo, en buenos términos, y el jefe comunal no le pidió que se haga presente en Rosario. Una versión que dista de lo esbozado por el entorno del radical: relatan que el intendente realizó reclamos “con vehemencia, como lo viene haciendo en las últimas conversaciones con el Presidente”.

La interna del oficialismo no se quedó afuera de la cuestión: de Pedro, ministro del Interior, expresó que “con la seguridad no se especula; combatir al crimen organizado requiere de políticas de Estado y del esfuerzo de todos los sectores”. “Son las herramientas del Gobierno nacional a disposición de cada uno de los gobernadores para que puedan fortalecer y tecnificar la lucha contra el crimen organizado”, añadió. Fue una manera de posicionarse puertas adentro de la alianza gobernante y de continuar fortaleciendo una agenda electoral, que incluye reuniones con mandatarios, empresarios y dirigentes de movimientos sociales, como Juan Grabois, con quien impulsa un plan quinquenal.

Berni polémico: “Se puede revertir en 15 días”

“Esto no es una situación terminal ni imposible de revertir. Se puede revertir en 15 días. Esto no puede llevar más de eso, que fue lo que hicimos cuando trabajamos. No tengo ninguna duda de que esto se resuelve y muy rápido. No lo digo desde las ganas o la intención de que así sea, lo digo desde a experiencia de haberlo hecho”. El autor de esta frase no es un comentarista o analista de la realidad, sino que se la expresó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien en el pasado además también fue secretario de Seguridad de Nación durante la gestión de Cristina Kirchner.

La polémica frase generó rápidamente la reacción de dirigentes de la oposición, que cuestionaron a Berni por su desempeño actual como líder de la cartera en territorio bonaerense. Uno de ellos fue Ricardo López Murphy, quien en redes sociales apeló a la ironía para preguntarle: “¿Y con el (problema) de provincia de Buenos Aires cuando arrancás?”.

Desde el oficialismo también sorprendieron las polémicas declaraciones de Sabina Frederic, ex ministro de Seguridad, quien involucró al propio Lionel Messi, amenazado por los narcos en la balacera. “Hay cosas preventivas, como por ejemplo planes de desarme, donde sería súper interesante que Messi colaborara con eso, en su ciudad”, aseguró.

En tanto, Daniel Scioli, ya lanzado a la campaña presidencial, dijo que en este tema está “a la derecha de la derecha”.