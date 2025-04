Una cámara de seguridad registró cómo se inició la discusión que terminó de manera fatal en el barrio porteño de Parque Chacabuco donde un delincuente apuñaló a un conductor.

Las imágenes fueron obtenidas de las cámaras de seguridad ubicadas en el cruce de las calles Castañares y Corea en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. El video muestra cuando el conductor es atacado por dos jóvenes que cruzan la avenida y le arrojan una piedra al auto Ford Fiesta negro.

Frente a este ataque, el hombre dio marcha atrás, dobló y se cruzó a los dos sujetos, con quienes discutió. En medio de la pelea, uno de ellos lo apuñaló en el corazón y la víctima, para huir del lugar, se subió al vehículo y se dio a la fuga.

Tragedia: se peleó con un ladrón, murió apuñalado y con su auto mató a una mujer

Cuatro cuadras más adelante, el hombre se desvaneció, perdió el control y atropelló a una mujer, luego chocó contra el frente de una panadería. Se confirmó que tanto el conductor como la mujer embestida fallecieron en el lugar. Uno de los sujetos que aparece en el video fue detenido en la zona y cuenta con antecedentes penales por tres robos, el último a fines de marzo.

La pareja del conductor sufrió una crisis nerviosa y fue asistida por personal del SAME, mientras que la Policía detuvo a uno de los agresores, quien tenía antecedentes delictivos: se llama Matías Nahuel Pérez y tenía 6 causas por robo en los últimos 7 meses

Los antecedentes del detenido

Matías Nahuel Pérez de 27 años, residente del Barrio 1-11-14, que en los últimos ocho meses fue seis veces detenido por Policía de la Ciudad, la última vez el 17 de marzo, por un hecho de robo y liberado al día siguiente por la justicia.



Ante ello, el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, confirmó la detención de un imputado e hizo un llamado para que “todas las partes” que trabajan en pos de la seguridad “hagan su parte.



“Hoy volvemos a detener a quien debería estar preso y no en la calle cometiendo ilícitos que terminan en una tragedia con víctimas fatales", señaló el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, quien fue al lugar del hecho.



Sobre el detenido, Piñeiro dijo que tras ser aprehendido por última vez, la Justicia Nacional lo dejó en libertad en menos de 48 horas. Un mes antes, el 13 de febrero, también había sido detenido por un hecho de robo, y otra vez liberado.



Los antecedentes también siguen el año pasado: el 1 de agosto, pasado quedó detenido por portar armas no convencionales, el 27 de setiembre por robo, el 22 de diciembre otra vez portar armas no convencionales y por el mismo motivo, el 17 de enero de este año, los dos siguientes por robo.

El imputado fue detenido por personal de lo Comisaría 7°B momentos después del hecho que terminó con dos personas fallecidas.

